Mientras orinaba fue asesinado a balazos en el Anillo Vial Oriental

Para la pareja sentimental de Anyelo Leonardo Roa Sánchez han transcurrido horas de tristeza, dolor y frustración desde que presenció cuando unos desconocidos le dispararon a su amado, en la madrugada de ayer, en un tramo del anillo vial oriental, a pocos metros de la glorieta de la cárcel de Cúcuta.

En la mirada, las lágrimas y la voz entrecortada de la mujer se evidenciaban, ayer en la mañana, lo duro que fue ver a su pareja tirada en el piso, baleada y ensangrentada, además de tener que explicarle a sus tres hijos que papá ya no está.

En la morgue del Cementerio Central explicó que no sabe nada sobre las razones que habrían llevado al asesinato de su pareja, de 31 años.

“Yo no sé en qué momento sucedió todo porque él no se metía con nadie. Trabajaba vendiendo y comprando vehículos y no le gustaban los líos, ese día salió de la casa temprano y luego me recogió”, contó ella.

Y añadió que espera que las autoridades investiguen el homicidio y capturen a los responsables, para que de esa forma el caso no quede en la impunidad.

El homicidio

Según la mujer, Anyelo Roa salió de su casa en la tarde del viernes en una camioneta Toyota Merú, gris, para hacer una diligencia, mientras que ella se fue para el barrio Aeropuerto a tomarse unas cervezas con unos amigos.

Pasadas las horas, ella lo llamó para pedirle que la recogiera en ese sector de la Comuna 6. Cuando Anyelo llegó la mujer observó que estaba acompañado de una mujer y un hombre, que eran amigos suyos, se montó en el asiento delantero de la camioneta y arrancaron con rumbo al barrio El Salado.

Hacia las 2:30 de la mañana, el hombre frenó la camioneta y se bajó para orinar a pocos metros de la redoma, en ese momento desconocidos le dispararon desde un taxi en el pecho, la cabeza y las piernas.

Mientras los asesinos huían en el carro de servicio público, la pareja de Anyelo y los acompañantes se bajaron de la Toyota rápidamente para auxiliarlo, luego llamaron a la Policía.

“Cuando escuché los impactos me quité el cinturón de seguridad y me bajé para auxiliarlo, llamamos a la Policía y una patrulla llegó, momentos después frenó un carro que lo llevó hasta el Hospital Erasmo Meoz”, indicó la mujer.

Aunque los galenos de turno intentaron salvarle la vida a Roa Sánchez falleció momentos después debido a la gravedad de sus heridas, provocando que los allegados que esperaban afuera protagonizaran una escena de llanto y dolor.

“Estamos averiguando desde qué punto el taxi los seguía, algunos testigos señalaron que veían el carro de servicio público detrás de la camioneta, pero no sospecharon de lo que se trataba”, aseguró una fuente judicial.

Hasta el lugar de los hechos arribó la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para recopilar evidencias que permitan la identificación y captura de los responsables.

