¿A quién iba dirigido el bombazo en el aeropuerto?

¿Cómo es posible que, otra vez, se metieran con una bomba, casi hasta la plataforma donde estacionan las aeronaves? ¿Qué habría sucedido si la bomba hubiese explotado? estas son algunas de las muchas preguntas que varias personas se hicieron ayer en la mañana, cuando se encontraban alrededor del Aeropuerto Internacional Camilo Daza mirando el procedimiento policial para la desactivación del cilindro con explosivo que dejaron dentro de la terminal aérea.

El hecho de que, por segunda vez, ingresaran una bomba por la malla de protección, esta vez por la calle 1 con avenida 2, del barrio Aeropuerto, deja en claro que la seguridad del aeropuerto de la capital de Norte de Santander siga siendo vulnerable, a pesar del atentado que se dio el 14 de diciembre de 2021, en el que murieron dos técnicos en explosivos de la Policía.

Las mismas autoridades han dicho que la malla que rodea la terminal aérea es una gran debilidad para la seguridad, pues colinda con varias invasiones y barrios desde donde los delincuentes pueden analizar y evaluar cuáles son los momentos idóneos para ingresar sin ser descubiertos.

“Los que dejaron la bomba conocen el sector, porque sabían que en ese momento no iba a pasar el vigilante que hace rondas en una motocicleta, además que ingresaron en cuestión de segundos. No era uno solo, porque se necesitaba de al menos dos personas para meter la ‘maleta bomba’” explicó una fuente judicial.

La bomba que ingresaron tenía un gran poder destructivo, pues en el interior del cilindro que iba envuelto en un costal y metido en una maleta, contenía 40 kilos de nitrato de aluminio y contaba con un sistema de activación compuesto por seis estopines, cordón detonante y un temporizador.

“No tenía metralla (puntillas, cadenas de bicicletas o tachuelas) que cuando las bombas detonan, salen ‘disparadas’ y aumentan el daño en las personas”, comentó la fuente.

¿Qué pretendían hacer?

Esa es precisamente la pregunta que se hacen los investigadores de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc). Al cierre de esta edición los ‘sabuesos’ manejaban dos versiones.

La primera apunta a que la carga iba a ser dejado para afectar las aeronaves que quedan en la plataforma de aterrizaje.

La otra es que el artefacto, presuntamente, debía estallar para matar a unos policías que a diario desayunan en un negocio que está cerca de ese punto de la malla.

“Al parecer, la bomba iba a estallar a las 8:00 de la mañana, no sabemos si a esa hora es que mueven los helicópteros y avionetas o, por el contrario, es cuando llegan más policías a desayunar en el negocio (…)”, señaló la fuente.

Y añadió que, probablemente, la maleta la iban a dejar escondida entre el monte que rodea el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, pero con lo que no contaban es que hace unos días lo cortaron.

“De pronto quienes hicieron el trabajo de inspeccionar y verificar por dónde podían meterse con el explosivo, pasaron la semana pasada y se dieron cuenta de que el monte estaba alto, por eso hoy (ayer) llegaron confiados y se encontraron con que ya no era así. Tampoco contaban con que a la hora que se metieron, se da una ronda por parte de los vigilantes del aeropuerto. Todo les habría salido mal”, sostuvo la fuente.

Sobre los responsables del hecho, los investigadores creen que posiblemente sean personas bajo el mando de alias Richard, uno de los líderes de la disidencia del Frente 33 de las Farc.

Y es que ese grupo armado ilegal estuvo detrás de la primera bomba, en diciembre de 2021, contratando a una banda delincuencial de Medellín para que dos de sus hombres se metieran por un hueco en la malla de seguridad con dos maletas bomba, cada una cargada con 30 kilos de pentolita.

En esa ocasión una de las personas que llevaba una maleta falleció, luego de que la carga estallara. Horas después también murieron los intendentes Willian Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, quienes eran técnicos antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta, mientras trataban de desactivar el segundo artefacto.

“Se cree que fueron esos bandidos de la disidencia porque son los que mejor han estudiado la zona de seguridad del aeropuerto”, explicó la fuente judicial.

Seis horas de zozobra

Esta historia de zozobra inició a las 4:00 de la mañana de ayer, cuando uno de los vigilantes que pasaba por el tramo de la malla de seguridad se percató de la maleta.

Inmediatamente alertando a sus compañeros, quienes le dieron aviso a la Policía. Por eso a los pocos minutos varias patrullas llegaron y de inmediato comenzaron a desalojar las casas alrededor para evitar una tragedia de gran magnitud.

“A las 4:00 a. m. nos tocaron la puerta, salimos y eran los policías, diciéndonos que nos saliéramos. Yo me vine para acá en pijama, no he podido ingresar, volvió a repetirse esta triste historia de hace más de un año”, manifestó un habitante del barrio Aeropuerto.

Los viajeros

Mientras eso sucedía en el barrio, en las instalaciones de la terminal aérea se suspendían las operaciones y afuera se formaban grupos de viajeros que esperaban al lado de su equipaje para abordar sus vuelos.

Hacia las 5:30 a. m. llegaron las unidades de antiexplosivos de la Policía Metropolitana, que pusieron varias camionetas y escudos blindados alrededor de donde estaba la maleta, para contener la onda explosiva, al momento de detonarla de manera controlada.

“Nuestros oficiales de antiexplosivos actuaron de manera calmada y siguiendo un estricto protocolo, teniendo en cuenta la muerte de los dos uniformados hace más de un año en esa misma circunstancia”, explicó el coronel Carlos García, comandante encargado de la Mecuc.

Hacia las 7:45 de la mañana los antiexplosivos pusieron una contra carga encima de la maleta, que al estallar dejó ver que en el interior estaba un cilindro de gas cargado con explosivo.

En ese momento, la presión de los expertos en explosivos aumentó, por lo que trabajaron de manera calmada para desactivar la carga real, llevándose el cilindro para una zona alejada y desactivándolo de manera controlada.

Consejo de seguridad extraordinario

El alcalde Jairo Yáñez informó que aumentarán las rondas de vigilancia alrededor de la malla de seguridad del aeropuerto, además que se instalarán más cámaras de seguridad y luminarias en esa zona.

“Estaremos atentos a hacer una visita, esta misma noche, para revisar el alumbrado público. Así como las instalaciones de cámaras de seguridad, que la Aeronáutica Civil y el concesionario del aeropuerto están instalando, y comenzaran a funcionar en el menor tiempo posible”, dijo Yáñez.

El mandatario de los cucuteños también les pidió a los habitantes de los alrededores de la malla de seguridad del Camilo Daza cooperación para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

