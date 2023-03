¿Quiénes son los responsables de atentado a caravana policial en la vía a Sardinata?

Al cierre de esta edición los heridos iban a ser trasladados a una clínica en Cúcuta para que los médicos revisaran las lesiones que dejaron las esquirlas de la explosión.

Reacción

Diego Villamizar, defensor de derechos humanos rechazó el atentado y reclamó la presencia de los altos mandos de las Fuerzas Militares para que asuman las riendas de la seguridad en la región.

“Rechazamos este nuevo ataque terrorista y esperamos la pronta atención a los tres policías. Ya son varios los ataques contra la Policía en este municipio, lo que demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz. Nos preocupa que el Gobierno Nacional, los ataques y asesinatos de policías y militares, solo los justifique en una estadística. En la región existe abandono, no solo en materia de seguridad sino en política social. Esperamos que el Ministerio de Defensa haga un consejo de seguridad en la región. No es posible que todas las alteraciones del orden público en la región, y no hacen presencia ni el director de la Policía ni el comandante del Ejército”, insistió Villamizar.