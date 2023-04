Señalan a un guardia venezolano de golpear a un taxista en la frontera

El taxista Marlon Guzmán Flórez, de 45 años, pasó uno de los peores episodios de su vida la mañana de este miércoles, cuando regresaba de San Antonio del Táchira, en Venezuela, después de llevar una carrera que tomó en la Terminal de Transporte de Cúcuta.

Según aseguró el conductor, un guardia venezolano lo interceptó cuando iba saliendo de San Antonio y le pidió los documentos y, además, le exigió dinero para dejarlo continuar con su marcha hacia el territorio colombiano.

“El guardia se subió al taxi y me empezó a pegar con la cacha de la pistola y varios puños, entonces yo lo que hice fue arrancar para tratar de llegar a Colombia y en el puente me estrellé con otro carro y ahí llegó otro guardia, pero cuando vieron que venía la Policía se fueron, porque me querían capturar y llevarme a Venezuela”, dijo Guzmán.

El herido tuvo que ser auxiliado por sus familiares y en este momento está instaurando la denuncia en la Fiscalía para ser valorado por Medicina Legal.

