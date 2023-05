Sin pistas de los asesinos de Andrés García en Ocaña

Los familiares de Andrés Felipe García, quien fue asesinado el 1 de abril, en Ocaña, en medio de un atraco, no han podido salir de la tristeza y la frustración, pues aparte del dolor de la pérdida de su ser querido, no han conocido avances en la investigación y no quieren aceptar que el hecho quede en la impunidad.

Lea: Exalcalde Donamaris Ramírez ya quedó en manos del Inpec y seguirá en casa por cárcel

“No hemos sabido nada sobre los asaltantes, las autoridades no nos dicen qué avances hay y eso nos hace sentir mal, porque creemos que el crimen de Andrés Felipe va a quedar en el olvido y los delincuentes sí felices por ahí”, aseguró un hermano de la víctima.

El familiar también contó que la Sijín de la Policía de Norte de Santander asumió el caso y días después del hecho unos investigadores hablaron con ellos, pero desde ese momento no se han vuelto a comunicar para notificarles alguna novedad.

Por lo tanto, pidieron que se agilicen las pesquisas para que los autores del asesinato de su familiar sean identificados y así puedan detenerlos, pues alrededor del lugar del hecho hay cámaras de seguridad y también en ese momento hubo algunos testigos.

Entérese: A 'El Choro' le propinaron 25 balazos en El Contento, de Cúcuta

Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que, precisamente las autoridades están analizando los videos, pero aún no se tiene certeza de la identidad de los hombres que le quitaron la vida a García. Se espera que la recolección de algunos testimonios de testigos sean claves para encontrar a los asesinos.

El crimen

Andrés Felipe García caminaba por una calle solitaria que comunica los barrios Nueva España y Camilo Torres, de Ocaña, para visitar a un amigo, cuando a las 10:00 de la noche, dos ladrones, que iban en una motocicleta, lo interceptaron y le pidieron que les entregara su celular y otros objetos de valor.

La víctima, de 27 años, les aseguró a los atracadores que no tenía nada, pero el parrillero se bajó, sacó un cuchillo y la atacó en el pecho, para luir huir con su cómplice.

El hombre fue trasladado en una motocicleta al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde los médicos lo intervinieron en una cirugía, pero horas después murió.

“Nos va a hacer mucha falta ‘Pipe’, su mamá está destrozada. Solo esperamos que las autoridades no permitan que el caso quede en la impunidad, porque es muy difícil pasar por un duelo y que los asesinos estén libres y tranquilos”, dijo una prima de Andrés Felipe en el momento del hecho.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion