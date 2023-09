'Terminó la pesadilla': liberan a comerciante secuestrado en Ocaña en junio

“Terminó la pesadilla”, con esta corta, pero contundente frase Noriel Sánchez reveló que su hijo Elkin Noriel Sánchez Flórez, quien permaneció secuestrado desde el 10 de junio, acababa de ser liberado.

En la madrugada de ayer, el papá no podía contener las lágrimas de felicidad. Para él era difícil hablar por la emoción que sentía de tener a su hijo de vuelta en casa sano y salvo.

Y es que Noriel no veía la hora en que a Elkin, de 29 años, y quien es comerciante de huevos en Ocaña, lo dejaran libre para poder abrazarlo y recuperar los 84 días en los que estuvieron separados.

“Describo estos meses como un capítulo difícil para la vida de los integrantes de nuestra familia. Nosotros nunca perdimos la fe en que Elkin Noriel lo liberaran. Él no es una persona mala, es un comerciante de huevos, que nunca se ha metido con nadie”, contó el padre.

Noriel fue una de las figuras protagónicas durante el plagio del comerciante, pues él apareció en un video que se difundió en redes sociales, horas después de que se registrara el plagio. En el video les pedía a los secuestradores que se pusieran la mano en el corazón y dejaran libre a su familiar.

“Yo necesito que me den una noticia de él, porque ustedes también son padres, las personas que lo tienen. Necesito que me llamen, me digan que tengo que hacer, estoy dispuesto a negociar.”, decía el papá en el video que se difundió en redes sociales.

El secuestro

A las 5:45 de la mañana del 10 de junio, Elkin Sánchez caminaba por la avenida Francisco Fernández de Contreras cuando fue abordado por unos desconocidos, que se movilizaban en una camioneta, quienes lo obligaron a montarse en el vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

“El joven iba a pie desde su casa, ubicada en el barrio Cañaveral, para tomar el transporte hacia su negocio, en ese momento lo abordaron”, contó una fuente extrajudicial.

Los empleados del negocio al percatarse que su jefe no llegaba le dieron aviso a sus familiares, quienes al poco tiempo se enteraron del secuestro.

El secuestro de una pareja

Mientras la familia de Elkin Sánchez se regocija por la liberación de su ser querido, los allegados de Héctor Julio Sánchez Sánchez y Anayibe Pallares Viloria están sumidos en la tristeza y la desesperación porque la pareja permanece secuestrada desde el 21 de julio.

Anayibe cumplió sus 72 años, el jueves 24 de agosto, mientras que Héctor llegó a los 77, el pasado 24 de julio. Es decir, la pareja, con 47 años de matrimonio, pasó esos días especiales en cautiverio.

La pareja fue secuestrada, a las 10:30 de la mañana, en el barrio Santa Clara de Ocaña, luego de que dos delincuentes se hicieran pasar por supuestos interesados en comprarles la vivienda.

Los secuestradores llegaron en un carro rojo y se presentaron con la pareja que los invitó a ingresar a la vivienda. Cuando todo parecía normal, uno de los delincuentes sacó un arma e intimidó a los esposos. Luego se los llevaron para la vía hacia Aguas Claras para dirigirse hacia el Cesar.

