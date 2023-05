Tres balazos mortales para 'El Viejo' en Villa del Rosario

A Yeison David Jiménez Mendoza, de 21 años, quien era conocido como ‘El Viejo’, alguien lo llamó minutos antes de ser asesinado de tres balazos, en la parte alta del barrio Montevideo II, en Villa del Rosario.

La víctima, que trabajaba como ayudante de construcción, estaba junto con su pareja visitando a sus suegros, la tarde del sábado, cuando de repente le dijo a ella que iba a salir y que no se demoraba.

“Él no me quiso decir para dónde iba, solo me dijo que después volvía. Veinte minutos después de salir de la casa, llegaron a decirme que lo habían matado”, recordó en medio de lágrimas la compañera sentimental de Jiménez.

La trágica escena se registró a tres cuadras de donde la pareja estaba haciendo visita, por lo que rápidamente se conoció el asesinato.

De los agresores no se conocieron detalles, ya que tras cometer el crimen huyeron sin dejar rastro.

Los familiares de Yeison Jiménez lo recordarán como un hombre alegre, trabajador y al que no le gustaba meterse en problemas. Dejó un hijo de 3 años.

Los dolientes aseguraron que desconocen de problemas o amenazas en contra de su ser querido, por lo que no comprenden qué pudo desencadenar el homicidio.

El lugar del asesinato fue custodiado por uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, mientras que los miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) se encargaron de la inspección y el levantamiento del cadáver.

El sueño militar

Los familiares de Yeison Jiménez aseguraron que uno de los sueños que él tenía era convertirse en militar, algo que siempre le apasionó y que estaba luchando por lograrlo.

Sin embargo, actualmente trabajaba como ayudante de construcción para poder mantener a su hijo.

Por ahora las autoridades tratan de establecer los móviles del hecho violento para esclarecer qué desencadenó el asesinato de Jiménez.

Precisamente, esta fue la petición que hicieron los familiares de la víctima, para que las autoridades no escatimen ningún esfuerzo para encontrar a los responsables del asesinato y que no quede en la impunidad.

“Queremos que se haga justicia, que los que cometieron eso paguen con cárcel. No puede ser que todo vaya a quedar en la impunidad”, dijo una de las familiares.

El crimen de una mujer

Entre toda esa racha de homicidios que se viene presentando en Cúcuta y el área metropolitana, la mañana del pasado jueves, Yessica del Valle Cabrera Fajardo fue asesinada de cinco impactos de bala, dentro de su carro Chevrolet Spark, en el barrio Santa Bárbara, también de Villa del Rosario.

Las autoridades conocieron que la víctima había sido secuestrada desde las 7:00 de la noche del miércoles, junto con su mamá, en el barrio La Parada, del municipio histórico, por dos hombres que les exigieron una millonaria suma para dejarlas en libertad.

“Lo que se conoció es que, al parecer, mamá e hija iban a transportar a los dos hombres hasta un hotel ahí en La Parada, pero en ese momento los desconocidos las intimidaron con pistolas y las llevaron hacia una casa del sector para extorsionarlas”, explicó una fuente judicial.

Según se conoció, los presuntos miembros del Tren de Aragua les exigieron a las víctimas inicialmente 50 mil dólares a cambio de dejarlas libres, a lo que ellas les insistieron que no tenían esa cantidad de dinero, por lo que después la ‘vacuna’ bajó a 1.000 dólares. Horas después Cabrera apareció asesinada y su mamá fue dejada libre en un puente internacional.

