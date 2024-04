Un despertar sangriento en el barrio Santa Cecilia Castro de Cúcuta

En la madrugada del sábado, uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) hallaron el cuerpo sin vida de una persona que había recibido un impacto de bala en la cabeza sobre la avenida 11 con calle 13 del barrio Santa Cecilia Castro.

La víctima, identificado como Rodolfo Andrés Duque Calderón, de 27 años, presuntamente era una persona en condición de calle. El hombre vestía una camisa amarilla y una pantaloneta negra.

Aunque no se conoce oficialmente cómo sucedieron los hechos, la hipótesis que manejan los uniformados es que se trataría de un ajuste de cuentas, pues la víctima sería reconocido por la comunidad como un presunto ladrón.

Sin embargo, serán las autoridades las que determinen cuál fue la verdadera razón por la cual mataron a Rodolfo Duque.

En diálogo con la comunidad de Santa Cecilia Castro, La Opinión pudo recoger varios testimonios del momento de los hechos, que relataron crudamente cómo vivieron el pánico y miedo.

“Yo me desperté temprano a hacer el café cuando de repente escucho el disparo y me agaché porque pensé que me habían disparado a mí, yo estaba muy cerca del lugar del hecho”, comentó un residente del sector.

Hasta el lugar llegó la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) a realizar la inspección técnica de la escena y el levantamiento del cadáver.

