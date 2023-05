Actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dice haber sido raptada por extraterrestres

La actriz bogotana de 47 años Sandra Reyes o más conocida como la doctora Paula Dávila, en la reconocida telenovela colombiana ‘Pedro el escamoso’ compartió una particular experiencia en el programa matutino de RCN, ‘Buen día, Colombia’.

Hablando sobre sus intereses por los seres de otro planeta, que se dieron gracias al libro “El rescate de la Tierra” y al que, según dijo, casualmente llegó a él. La actriz mencionó que fue un hallazgo clave, porque fue gracias al contenido que había encontrado, que pudo entender lo que le había pasado con los extraterrestres.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, empezó narrando Reyes.

Quien fuera parte del elenco de la serie ‘enfermeras’ y ‘Nadie es eterno en el mundo’ señaló que habría tenido el contacto luego de que fue abducida por esas criaturas, pero que en el momento no entendió nada de lo que había vivido, solo fue hasta que se encontró de frente con el libro mencionado anteriormente que toda esa experiencia paranormal fue tomando sentido para ella. También, dio a entender que en sus recuerdos parece como si el recorrido que habría hecho se hubiera dado por fuera del planeta Tierra.

“Me impresionó porque era transparente (el extraterrestre). En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra’”, señaló Reyes.

Agregó que algunos de ellos “no eran tan chéveres”, pero que siempre han estado entre nosotros en la tierra.

Además, contó que pese a que ese primero contacto ya había sucedido, y no tenía claridad de lo que había pasado hasta después de un tiempo, esos seres de otro planeta le estarían enviando mensajes constantemente a la humanidad.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, agregó.

La actriz también confesó que luego de esa vivencia, se convirtió en un puente de comunicación entre los extraterrestres y este lado del universo, y que uno de los mensajes que le quedó y que pone en práctica es la necesidad siempre de “vibrar alto y en amor”.

Otro caso de abducción

El testimonio de Sandra Reyes se suma al de otras personas que al igual que ella aseguran haber tenido experiencias de este tipo, como el caso que se viralizó de la argentina Irma Rick, que fue reportada por su esposo como desaparecida a las autoridades locales, luego de que no tuvo ninguna información sobre su paradero por varias horas.

Sin embargo, el operativo para hallarla no tuvo éxito y fue hasta después de 24 horas que Rick apareció a varios kilómetros de distancia de su casa y con muchas dificultades para hablar, actividad que no pudo hacer hasta después de seis horas.

Los casos de Reyes y la mujer argentina son muy diferentes, ya que una asegura recordar casi todo el recorrido que hizo y aún mantener contacto con los extraterrestres como un puente de comunicación, pero Rick no recuerda exactamente lo sucedido, solo que su familia le decía que lucía muy mal y tenía mal olor y apareció con una cicatriz en la cabeza.

Además, la mujer cuenta que no habría podido caminar toda la distancia con la que fue hallada desde su casa, y que el corte que tenía en la cabeza, tampoco tenía sentido, ya que no se lo podría haber hecho con nada.