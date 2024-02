¿Ahora sí Yolanda Saldívar contará por qué mató a Selena Quintanilla?

La historia de Selena Quintanilla es una de las más trágicas de la industria musical latina. La cantante fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, la líder de su club de fans, justo cuando su carrera dejaba de ser una promesa para convertirse en toda una realidad. Este matiz macabro ha hecho que la música y la vida de Selena sigan vigentes hasta el punto que cada año el cine o la televisión estrenan productos audiovisuales sobre la artista que murió a los 23 años y alcanzó el título de la Reina del Tex Mex.

Luego de un juicio muy mediático, Yolanda Saldívar recibió la condena de cadena perpetua. Desde entonces ha estado encerrada en la cárcel de máxima seguridad de Mountain View Unit, de Texas. Desde allí ha concedido numerosas entrevistas en las que ella cuenta su versión de los hechos.

Sin embargo, ahora parece que por fin contará toda la verdad del caso. Al menos esa es la promesa del documental Selena & Yolanda: The secrets between them (Selena y Yolanda: los secretos entre ellas). El programa se estrenará el 17 de febrero y desde ya ha despertado la polémica en la comunidad latina de los Estados Unidos.

El documental, que será emitido por la Oxygen, también estará disponible en la plataforma Peacock. En él, Saldívar, de 63 años, hace afirmaciones que no han pasado desapercibidas para el público. “Yo sabía sus secretos, y creo que las personas merecen saber la verdad”, dice en uno de los pasajes difundidos hasta ahora en redes sociales.

Desde muy joven, Selena hizo parte del grupo Selena y Los Dinos, fundado por su padre y cuyos miembros eran hermanos de ella. Su debut discográfico en solitario lo hizo con el álbum Selena, que tiene el tema Contigo quiero estar.

Sin embargo, su gran éxito lo alcanzó con el álbum Amor Prohibido, publicado meses antes de recibir el disparo que la mató. Selena también incursionó en la moda, lanzando su propia línea de ropa, y participó en proyectos de cine. Obtuvo un premio Grammy.

