Amiga de Selena Gómez, quien le donó un riñón, denuncia acoso por sus fans

Raisa, ha dejado en claro que nada ocurre con su mejor amiga, pero por otro lado ha mencionado que ha recibido amenazas de muerte y bullying por parte de algunas fans de la actriz.

"Ahora estoy siendo intimidada y me está afectando mentalmente” dijo Francia Raisa.

“Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer, estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos... Lo entiendo porque he sido una fan incondicional de la persona con quien crecí, pero no es agradable, y yo diría, no sólo conmigo sino con cualquiera, por favor deténgase”, concluyó la mujer.

A su vez, hizo referencia a que Selena sí la ha apoyado en esos difíciles momentos y que, por su parte estaría tomando medidas para evitar el hostigamiento. “De ninguna forma, nadie aprueba el acoso, especialmente Selena... tiene una organización sin fines de lucro dedicada a la salud mental”, aseveró Raisa.

En conclusión esta no sería la primera vez que Gómez, interfiere en un caso de acoso, dado que mostró su apoyo a la modelo Hailey Bieber, esposa de su expareja Justin Bieber, que también estuvo envuelta en una polémica con la intérprete de ‘Rare’, en la que recibió muchos comentarios y hasta amenazas de muerte.

Debido a esto, la actriz despertó todo tipo de reacciones, puesto que algunos creen que es necesario dejar atrás esta supuesta rivalidad y otros aplauden el gesto de la artista.

