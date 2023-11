Colombia rompió estereotipos en Miss Universo 2023

Llegó la hora de la verdad para Miss Universo 2023, uno de los eventos más esperados en el mundo de la belleza y el espectáculo. En la noche de este sábado, 18 de noviembre, los colombianos tendrán varias alternativas para seguir en vivo la velada de elección y coronación de Miss Universe, donde se espera una destacada participación de Camila Avella, la representante oriunda de Yopal.

Le puede interesar: Miss Colombia, gran favorita en Miss Universo

La 72ª edición del evento de hoy tiene “una organización mucho más inclusiva”, reconoció en entrevista con la AFP Milena Mayorga, portavoz oficial del evento de parte del gobierno salvadoreño. Inclusive, el certamen en este 2023 contará con la participación de mujeres casadas, con hijos o transgénero.

Una de ellas, la Colombiana Camila Avella, quien es madre y logró clasificar entre las 5 más bellas del mundo. Con su respuesta sólida y segura enamoró al público asistente, pero esto no le alcanzó para hacer parte de las tres finalistas.

Camila es la primera mujer casada y con una hija –la pequeña Amelia– que obtiene la corona del país y, por tanto, la primera en participar en Miss Universe, ese es el mensaje que ha querido promover: que los hijos no son ningún impedimento para cumplir sueños.



“Desde que me inscribí en Miss Universe Colombia ya sabía que en dado caso de ganar, cambiaría mi vida y la de mi familia, con muchos compromisos, con una gran responsabilidad, pero así como lo he venido demostrando todo este tiempo, mi esposo ha estado a mi lado, asegurándome que si me tengo que ir para Tailandia o al fin del mundo, él siempre me acompañaría”, le dijo a Colprensa en entrevista antes de viajar al país centroamericano.



Allí, precisamente, está su familia acompañándola y deseando que pueda gritar el nombre de Colombia ante el universo.



Momentos después de conocer el top 5 cada una respondió la pregunta del jurado. El influencer y cantante mexicano, Mario Bautista, fue el encargado de decir la de la colombiana.



Al interrogante “si fuera tu último día en el planeta, ¿cómo lo vivirías?”, Avella respondió: “Lo estoy viviendo porque estar aquí mostrando que las mujeres somos fuertes y valientes y rompiendo estereotipos como madre y mujer es dejar una historia y un legado, que es el que quiero transmitirles a muchas mujeres y madres”.