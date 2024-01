Cucutilla y Cácota, presentes en La Voz Kids

Con un vestido de color rosa y muy angelical se presentó Sharick Luciana Galeano Sandoval quien llegó a las audiciones a ciegas de La Voz Kids desde Cucutilla.

No hizo mayor esfuerzo y como toda una artista veterana cerraba sus ojitos al interpretar la canción ‘Somewhere over the Rainbow’ de Yip Harbug.

Esa misma balada escrita para la película ‘El mago de Oz’. Andrés Cepeda y el mexicano Aleks Syntek se contagiaron de su magia y voltearon sus ‘tronos’ después de espichar los botones rojos.

Estaban sorprendidos con la niña nortesantandereana que pronunciaba el inglés a la perfección y dominaba el escenario con gran maestría.