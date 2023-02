Dago García comenzará la producción de ‘El paseo 7’

Sea en la señal del Canal Caracol, en las distintas plataformas internacionales y en el teatro, Dago García no para de trabajar, con un 2023 lleno de más películas, series y propuestas teatrales.

El 23 de febrero llegó a las salas de cine ‘El actor, el director y la guionista’, en la que Dago García no sólo participó en la creación del guion, también se encargó de la dirección, que en tono de comedia, narra la realidad de tres artistas ejerciendo su oficio. Tres personajes y tres historias que se combinan.

Una sátira al medio audiovisual que deja al descubierto todo lo que está detrás de cámaras y que los espectadores no conocen de este mágico mundo, una historia basada en tres personajes que son la raíz principal y fundamental de toda pieza cinematográfica y televisiva.

Todo esto mientras que disfruta de ‘La primera vez’, su serie que es la más vista en la plataforma de Netflix y se confirmó su segunda temporada. Además, prepara el estreno de ‘Ventino’, en Caracol, el primero de marzo.

Como si fuera poco, anunció el rodaje de la séptima entrega de su saga cómica ‘El Paseo’, así como el regreso, por tercera ocasión, de ‘Cepeda en las tablas’.

Guionista y director

- Estrenando nuevamente en salas de cine con ‘El actor, el director y la guionista’, donde nuevamente asume el reto de la dirección…

Son de esos gustos que de vez en cuando me doy. Como era una película tan particular, que habla sobre estos tres oficios que están involucrados en el quehacer audiovisual, me pareció chévere ponerme al frente de la película y estoy muy contento con el resultado.

- Incluso, aparece Dago en ella, ¿no?

Estábamos haciendo una especie de coqueteo con las ideas del dramaturgo Bertolt Brecht sobre el distanciamiento. Él en su teatro quería que siempre el público no olvidara que estaban en un teatro y se encontraban presenciando una representación, a diferencia de lo que era la dramaturgia clásica que busca la identificación a todo lugar, Brecht siempre quería, cada tanto, recordarle al público dónde estaba y qué estaba haciendo.

Un poco hicimos eco de ese planteamiento e incluimos, cada tanto, unos pequeños planos del detrás de cámara para crear ese efecto, que en nuestro caso, la búsqueda era un efecto cómico, pero también inquietantes que a veces contribuyen a generar una experiencia diferente frente a otras películas.

- Tres oficios y tres personajes bastante particulares…

Son personajes que se dedican a cada uno de los principales oficios que se requieren en un producto audiovisual, pero también creo que es lo que puede suceder con cualquier trabajador que no la pasa bien.

Son una especie de perdedores que no bajan la guardia, perdedores resilientes que a pesar de que sufren golpes durante la trama, siempre están dispuestos a levantarse para encontrar una solución. Esto atravesado por el género de la comedia al ser personajes un poco exagerados.

Me gusta mucho la comedia en la que empujo a los personajes hasta casi la caricatura y el trío funciona bastante bien por diverso, lo variopinto, lo extremo.

Son personajes obsesivos con sus oficios y eso lo encuentra uno constantemente en el audiovisual, la gente de esta profesión tiende a ser obsesivo con su trabajo, y traté de reflejar eso desde la comedia.

- ¿Ha trabajado en la vida real con personajes así?

No solo he trabajado con este tipo de personajes, sino que soy parte de ellos (risas). Yo soy un poquito así. Cuando uno escribe algo va dejando pedacitos de uno en cada personaje, y claro que me ha tocado trabajar con personajes como los de la película, algunos no están tan alejados de la vida real.

- Entre los personajes se plantea una rivalidad entre quienes hacen cine y quienes realizan televisión, ¿Esa rivalidad aún existe?

Es otro debate que yo creo que está superado pero que todavía se oyen ecos de esa diferenciación estética y ética entre el cine y la televisión.

Todavía uno encuentra algunos especímenes que sobrevaloran el cine y subvaloran la televisión, sin darse cuenta que desde el cambio tecnológico cuando el cine se empezó hacer el cine digital, generó un cambio de concepción, por lo que el cine cada vez se parece más a la televisión y ella, cada vez se parece más al cine. Una realidad que muchos se niegan a aceptar.

- El director (personaje) de la película lanza una afirmación que es usual en el gremio: “El problema no es la película, el problema es la gente…”.

Es otro de los discursos típicos con los que uno se encuentra entre los autores del cine, no sólo entre los realizadores en Colombia, sino en todo el mundo, que no logran conectar con el público, no terminan asumiendo una autocrítica sobre lo que hicieron y terminan culpando al público. Cuando uno trabaja para el público, cómo lo va a culpar del resultado.

Es un gremio en el cual hay una gran cantidad de discursos, de lugares comunes y de teorías alrededor del cine, la televisión y el teatro, que algunas tendrán algo de cierto, que quería incluir en la película para burlarnos de ellas.

- Y el guionista a quien nunca le respetan su idea original y sus libretos…

Es una queja, una resistencia o un dolor que siempre cargamos los guionistas que aportamos el texto de origen de la producción, empieza a tener un montón de intervenciones, y los guionistas nos quejamos de ello.

En realidad es una queja que no tiene mucho sentido porque hay que asumir que el audiovisual es una producción colectiva, y volverse radicales en la defensa del guión, no es coherente con la naturaleza de este trabajo, porque cuando un guión cae en manos de un director o un actor, debe transformarse y debe adquirir otro carácter.

Muchas más películas

- Esta es la tercera película que estrena Dago en pocos meses…

Estrenamos ‘El último hombre sobre la tierra’ en salas de cine y ‘Gospel’ en la plataforma Prime Video, y ahora, ‘El actor, el director y la guionista’ en estos días en salas de cine.

Ya este 28 de febrero arrancamos la producción de la película ‘El yupi y el guiso’, mientras que en mayo vamos a rodar ‘El Paseo 7’, que será sobre el paseo de olla.

Evidentemente muchas de las películas llegan a salas de cine y luego se presentan en las plataformas, y más adelante a los canales de televisión, lo que permite que la película tenga varias vidas, lo que ha sido positivo para el cine porque no son dependientes exclusivamente de la taquilla, sino que se tienen otras posibilidades de recuperación.

- ¿Qué tal ha sido el comportamiento de la taquilla tras la pandemia?

Ha sido difícil, complicado. El retorno del público a las salas de cine ha sido lento, todavía no se han logrado los números que se obtenían antes de la pandemia, que por razones normales benefició mucho a la televisión, por el contenido que se puede consumir sin moverse de la casa.

Pero ya existen señales de recuperación. Nosotros también hacemos teatro y empezamos a tener buenos números, y aspiro que en el transcurso del año los números del cine mejoren.

- Este año ya retomaron las temporadas de teatro…

Empezamos con una nueva temporada de ‘Hombre con hombre, mujer con mujer’ y seguimos con ‘Historia ilustrada del sexo’. El 26 de mayo estrenamos ‘Cepeda en tablas 3’ en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es un espectáculo que nos ha resultado siempre muy exitoso, con una nueva historia y nuevas canciones.

- Con la serie ‘La primera vez’ que tendrá segunda temporada y ‘Ventino’ de estreno este primero de marzo…

Las chicas de Ventino hicieron un gran trabajo, con una novela muy chévere, con Carolina Gómez y un personaje increíble, siendo una villana como sus seguidores nunca antes la habían visto.

También nos tiene contentos los resultados de ‘La primera vez’ en Netflix con muy buena recepción.

