Destituyen a Viviana Pabón, virreina departamental de belleza

La virreina departamental de la belleza, Viviana Pabón respondió el comunicado emitido por la Fundación Departamental de Belleza en donde la destituyen por su incumplimiento con los actos programados en la agenda.

En comunicado, la virreina agradeció “a la organización por la oportunidad que me brindó de participar en este magnífico evento, en el cual obtuve el título de virreina departamental”. Y prosigue: “Mi compromiso siempre ha sido cumplir con las obligaciones que demanda el título obtenido, pero las circunstancias personales en algunos momentos no me lo permitieron; soy una mujer moderna del siglo XXI, que trabaja y estudia simultáneamente para producir y prepararme profesionalmente para el futuro.

Estoy muy agradecida, por haber representado con orgullo al Municipio de Cúcuta; además, extiendo mis gratitudes a los patrocinadores del certamen, a los medios de comunicación y en especial a mi bella gente de Cúcuta y el Departamento de Norte de Santander que me apoyaron en este proceso”.

El comité directivo de la Fundación Departamental de Belleza de Norte de Santander emitió este comunicado: “hemos tomado la decisión de destituir a Viviana Andrea Pabón Muñoz, quien hasta el día de hoy portaba el título de virreina departamental, a causa del reiterado incumplimiento de sus labores sociales con los eventos en los que se difundía públicamente su presencia.

Este hecho tiene como objetivo cuidar la buena imagen de nuestra organización y así mismo permitirnos designar una nueva representante al Concurso Nacional al que estaba vinculada la candidata”.

