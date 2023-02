Diva no puede ser todo el mundo: Amparo Grisales

Desde esta semana los televidentes del canal A&E están viendo la serie colombiana ‘Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ’ y rápidamente se ha convertido en tendencia dentro de la programación de este canal en América Latina.

Con un elenco de lujo, dentro de sus personajes más destacados se encuentra Mónica, la abogada del famoso delincuente también conocido como ‘Popeye’, y el cual es interpretado por Amparo Grisales.

“Es una serie de personajes maravillosos. He tenido esa gran fortuna de ser escogida para representar unos personajes que han sido íconos que la gente guarda en su memoria, porque me encantan los personajes fuertes, los personajes con alma, con carne, con músculo”, comentó Amparo Grisales.

Y agregó, “Yo venía de hacer precisamente ‘Muñecas de la Mafia 1’ y ‘Muñecas de la Mafia 2’, entonces estaba dentro del género de la mafia y de los narcos. Tenía muchas ganas de hacer un personaje diferente, que no me fueran a marcar dentro de la serie del narco”.

Si bien, esta serie está enmarcada dentro del mundo narco, el personaje de Mónica es distinto, una abogada que defiende a ‘Popeye’ y otros más delincuentes.

“Se encarga de defender unos narcos terribles, unos narcos que marcaron una época en nuestro país impresionantemente. Era ser la abogada del diablo. Fue maravilloso porque fue salirme de una cantidad de roles de mala, de villana, de la buena con doble cara, personajes muy fuertes. Este también tenía mucho carácter, enfrentada a ellos cara a cara, enfrentado a un personaje como el de JJ”, continuó Grisales.

Según la historia, fue abogada de JJ y que luego entraría a ser la abogada de los Rodríguez, lo que la llevó a la perdición, al estar jugando a los dos de los bandos más temidos de la historia del país.

Para la actriz colombiana, “Meterse a ser abogado no es fácil. Ahí me di cuenta lo fuerte que es representarla y el carácter que hay que tener, el temple para poder representar un personaje de estos”.

Y agregó: “A mí me gusta ser la actriz polifacética, me gusta ser la actriz que puede hacer acción, que puede representar cualquier género, que puedo hacer comedia, que puedo hacer drama. Me gusta más que todo ser esa actriz, que el personaje que me den me pueda meter en él y prestarle mi cuerpo, mi parte física y convertirlo en la esencia de cada personaje”.

Sabe bien que las producciones llamadas ‘narcoseries’, tiene tanto una gran cantidad de seguidores como de personas que rechazan y critican este tipo de apuestas.

“Yo creo que la historia, el cine, las series y los libros, la mayoría, se han hecho basados en historias reales. Son personajes que sin glorificarlos hay que mostrar, que son parte de la historia y del mundo. Se ha llevado al cine y televisión a Al Capone, fue y sigue siendo un personaje que llama la atención a los cineastas y a todo el mundo. Entonces, nosotros hemos tenido nuestra propia historia terrorífica con estos personajes, y creo que es importante desenmascararla y que la gente conozca y vea cómo han sido los hechos y mostrárselos”.

Un personaje que se suma a una gran cantidad de papeles que ha interpretado Amparo Grisales a lo largo de su carrera y que han dejado huella en la historia de la televisión colombiana.

“Es una carrera bastante larga, voy a cumplir 50 años estando en pantalla. Ha sido de mucha responsabilidad, de mucha disciplina, de mucha voluntad, que es lo más importante y de tener ese equilibrio, de manejar las emociones y poder tolerarlas, manejarlas bien. Eso es para mí lo más importante de una actriz, más allá que me pongan el título diva, lo principal es poder ondear la bandera más como actriz que como diva. Pero es bonito, es bonito porque diva no puede ser todo el mundo, así que me siento muy halagada también.

Asegura que cada personaje le deja enriquecida, le deja huella, “me deja una experiencia gratificante, más que todo por el hecho de que en cada historia y cada personaje que represento estoy rodeada de actores maravillosos, de directores buenísimos que lo van guiando a uno. Así he forjado mi carrera”.

Buena parte de sus producciones llegan a distintas partes del mundo, como ahora ocurre con esta serie a través de la señal de A&E, “Me encanta que nos vean en todas partes. Me encanta que vean nuestro talento, que vean nuestras producciones y que nos muestren en todos los países. Para nosotros es también muy importante llegar a diferentes públicos”, finalizó la Diva de Divas, como también es llamada, y quien se prepara este año para una nueva temporada de ‘Yo me llamo’.

