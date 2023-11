‘Dynell’ le sigue apostando a la música, ahora como cantante

El talento innato y la dedicación incansable han llevado al reconocido compositor puertorriqueño, Eduardo Alfonso Vargas Berríos, más conocido artísticamente como 'Dynell', a consolidarse como una figura destacada en la escena musical, tanto a nivel nacional como internacional. Su más reciente sencillo, 'Ghosting', ha captado la atención de sus seguidores y críticos, marcando un nuevo hito en su carrera multifacética.

A pesar de sus comienzos como compositor, 'Dynell' siempre aspiró a destacarse como un cantante de renombre. Su viaje en la música comenzó como creador de melodías, en el 2014, acumulando un impresionante catálogo de más de 200 composiciones.

La oportunidad para el salto a la interpretación llegó cuando el renombrado reguetonero 'Yandel' mostró interés en dar vida a una de sus creaciones. Este encuentro marcó un cambio significativo en la carrera de 'Dynell', inspirándolo a explorar nuevas facetas de su talento.

“Aunque yo quería vivir de la música, no veía lo de compositor como una carrera. ‘Luny’ (Tunes) le había dado una canción mía a ‘Yandel’, y un día llegué a mi estudio y lo escuché cantándola; de ahí en adelante yo mismo me autoproclamé compositor y gracias a Dios he tenido muchas canciones que han sonado en el mundo entero”, contó el artista de 34 años.

Su más reciente sencillo, 'Ghosting', no solo representa un paso audaz en su carrera como cantante, sino también una constante evolución como artista. Inspirado en la fórmula que le otorgó éxito como compositor, el sencillo exhibe una identidad fresca y un sonido innovador que promete conquistar los corazones de sus fanáticos. La producción musical estuvo a cargo del talentoso dúo 'Legazzy & Acosta', quienes lograron plasmar excepcionalmente la visión artística del puertorriqueño.

“A la hora de crear canciones, me baso siempre en experiencias propias, muy cercanas o trato de crearlas a partir de historias de la vida real. En el reguetón se ha escrito sobre muchas temáticas y uno como compositor tiene que buscar la manera de escribir algo que se escuche un poco más refrescante frente a lo que ya ha salido. Con ‘Ghosting’ logramos eso”, aseguró.

El videoclip oficial de 'Ghosting' fue filmado en Kissimmee, Florida, bajo la dirección magistral de 'JackNine'. La narrativa visual impactante del video sigue la historia de una joven que, después de enfrentar desilusiones amorosas, decide disfrutar de la vida sin buscar el amor, expresando sus emociones a través del baile. La elección de ubicación y la dirección creativa de 'JackNine' complementan perfectamente la atmósfera del sencillo.

La carrera musical de 'Dynell' está marcada por éxitos notables, siendo 'Báilame Despacio' uno de los más destacados. Con más de 370 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, este sencillo ha consolidado su presencia en la escena musical. En Spotify, el artista cuenta con más de 250 mil oyentes mensuales, mientras que en YouTube sus videos acumulan más de 900 mil visualizaciones, demostrando el alcance global de su música.

Ganador de un premio Grammy Latino en 2016, 'Dynell' no solo se destaca como compositor, sino también como intérprete. Originario de Aibonito, Puerto Rico, el artista es el mayor de tres hermanos y comenzó sus estudios universitarios en telecomunicaciones y ciencias de la computación. Sin embargo, su verdadera pasión por la música lo llevó a consolidarse como uno de los compositores más destacados del género urbano.

La influencia musical en la familia del cantautor, especialmente desde el lado materno, contribuyó a su profundo amor por la música. Desde sus días como 'band boy' en una orquesta, hasta unirse a amigos para escribir canciones en la escuela intermedia, el artista forjó su camino en la música urbana con una combinación única de observación y creatividad.

En la industria musical, el cantautor es conocido como 'La tinta de diamante', un apodo que refleja su habilidad para componer canciones que se convierten en éxitos interpretados por artistas de renombre como 'Yandel', ‘Anuel AA’, ‘Jowell y Randy’, Ozuna, 'Zion Y Lennox', 'J' Balvin, 'Anitta', 'J' Álvarez, entre otros.

“Cuando me hacen acercamientos para componerle algún artista, siempre trato de buscar información acerca de él, entonces recopilo que música ha sacado, que le ha funcionado, que no ha hecho, que le quedaría bien, y me dejo llevar por los tonos que domina y los tomo como referencia”, reveló.

Además, 'Dynell' se prepara para ser parte de la selecta lista de artistas que se presentarán en el Coca-Cola Flow Fest 2023 en México, el 25 y 26 de noviembre. Este evento de gran envergadura contará con la participación de figuras internacionales como 'Maluma', 'Tego Calderón', Manuel Turizo, 'Ryan' Castro, y muchos más, consolidando su presencia en la escena musical global.

El puertorriqueño no solo sigue dejando huella con sus éxitos musicales, sino que también demuestra su versatilidad como artista al consolidar su posición como cantante. 'Ghosting' y su participación en eventos de gran magnitud son testimonio de su dedicación y contribución continua al vibrante panorama de la música urbana.

