El espectacular show de Shakira en los MTV Video Music Awards

La elección de Shakira de vestir un atuendo dorado fue una elección que sobresalió en medio de la gala, ya que este tono transmitía un sentido de lujo, elegancia y sensualidad en su textura, llamando la atención en la alfombra roja. El vestido estaba elaborado con un tejido de lentejuelas que brillaba con cada uno de sus movimientos, capturando la luz y creando un deslumbrante efecto que resaltó su presencia.

En los MTV VMAs 2023, Shakira acaparó todas las miradas gracias a su espectacular elección de vestimenta.

Pasadas las 8:00 p.m. inició su impecable presentación con su tema ‘Loba’, ganándose toda la atención del público con su llamativa coreografía y movimientos de cadera. La artista colombiana ha demostrado una vez más la capacidad que tiene de moverse magistralmente en el escenario sin perder el hilo de los temas que interpreta.

En medio de la ovación del público la cantante barranquillera realizó un performance cargado de sensualidad, haciéndole honor a sus 30 años de carrera musical.

Shakira fue quien se llevó el premio más prestigioso de la noche, el "Video Vanguard", que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria.

La intérprete colombiana, de 46 años, acaparó la atención con sus característicos golpes de cadera y un popurrí bilingüe que incluía "She Wolf", "Te Felicito", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie".

Ataviada con un brillante conjunto nude, la artista terminó su actuación haciendo surf sobre una plataforma que la elevó por encima de una multitud de fans y compañeros.

"Gracias MTV. Gracias por ser una parte tan importante de mi carrera desde que solo tenía 18 años", dijo.