El nuevo sencillo de Los Beatles llena de nostalgia a sus fanáticos

La nueva canción de The Beatles ha sido la última gran tendencia en la industria musical, pues el sencillo supone el último de la banda de Liverpool que ya lleva más de cinco décadas disuelta.

“Now and Then” ha llamado especialmente la atención del mundo por incorporar la voz del difunto John Lennon, todo esto, gracias a los últimos avances en las tecnologías de la inteligencia artificial, logrando “revivir” al histórico del rock británico.

Gracias a lo novedoso e inusual del proceso mediante el cual se ha creado esta canción las opiniones han estado divididas, pues hay quienes indican que la producción carece de la esencia que hizo tan popular al grupo.

Sin embargo, la gran parte de sus fans, se sienten especialmente emocionados por este momento, o al menos así lo han hecho saber en las diferentes redes sociales.

“Tengo el honor de estar vivo y escuchar el último lanzamiento de Los Beatles. No habrá más después de esto. Gracias muchachos”, comentó un usuario en los comentarios de YouTube.

“Simplemente la última danza de Paul, George, Ringo y John. Para siempre los Beatles.”, manifestó un fan en X.

“Hoy, 2 de noviembre de 2023, The Beatles, mi grupo favorito, ha sacado una nueva canción, su última canción. Una canción que muchos fans llevan esperando más de cuatro décadas. Es un evento muy emotivo que los fans no esperábamos vivir para presenciarlo”, conmemoró un usuario en Youtube.

Algunos conocedores de la industria musical también han dado sus opiniones sobre la canción.

“Now and Then es absolutamente increíble bíblico, celestial, desgarrador y conmovedor, todo al mismo tiempo”, manifestó Liam Gallagher, exlider de la distinguida banda, Oasis.

“Me ha gustado mucho, muy guapo el tema y nada, qué quieres que te diga, yo por mí que la inteligencia artificial siga regalándonos estas joyitas, porque si no es por ella esto no lo podemos disfrutas” manifestó en su canal de Youtube ShaunTrack, un reconocido Maestro de educación Musical al terminar de analizar el sencillo.

Sin lugar a duda “Now And Then” es un regalo para la industria musical, y gracias a la IA, hemos podido disfrutar una vez más del grupo con la mejor de las calidades. Después de 60 años tras el lanzamiento de su primer álbum, este sencillo es una gran despedida para los aficionados de los Beatles.