El secreto es hacer música con un lenguaje positivo: Raúl Santi

En sus 43 años de vida artística, el cantautor colombiano Raúl Santi, prepara lo mejor de su repertorio para una nueva cita con los fanáticos de la música romántica o de la balada intensa.

Más de 14 mil personas se preparan para cantar, ‘a grito herido’, el próximo viernes en el Movistar Arena de Bogotá, las canciones del artista colombiano, pero además, los clásicos del español Dyango, la mexicana Yuri y los boleros de Charlie Zaa.

Una música que nunca pasa de moda, que sigue vigente en las emisoras y las plataformas musicales, pero una oportunidad para Santi celebrar sus cuatro décadas de trabajo artístico, en una noche exclusiva para la música que le habla directamente al corazón.

Raúl Santi habló con Colprensa sobre esta nueva cita y sus 43 años de vida artística.

Música de siempre

¿Cuál es el secreto para que esta música nunca pase de moda?

El secreto es hacer música con un lenguaje de amor positivo, que no agrede, no lesiona, no tiene vulgaridad, no echa mano del doble sentido, por lo que fácilmente la puede escuchar un niño o un hombre de 90 años.

Mientras un ser humano tenga un corazón dentro de su cuerpo, la música romántica existirá, será eterna. Es una música que construye vida, que da esperanza, porque el universo sin amor no puede existir.

¿Música vital?

Incluso existen estudios científicos y psicológicos que hablan que uno de los mayores deleites para el ser humano es la música, y debemos ser conscientes del poder de influencia de la música en nuestras vidas. Una buena canción te puede llenar de esperanza en un mal momento o te puede hundir.

¿Cómo es su propia creación artística?

Yo procuro crear canciones que a mí mismo me ayuden como terapia, que si me encuentro en un momento bajo me levante y poder mirar hacia arriba.

En la pandemia la música fue vital. La gente encerrada necesitaba de un acompañante, y la música hizo lo suyo. No creo que exista un cálculo de lo que la música llegó a hacer, pero realmente fue vital. Generó un gran beneficio para uno de los momentos más críticos que ha tenido que soportar la humanidad.

Tras una carrera tan larga, ¿Qué lo motiva a seguir en los escenarios?

Más allá de lo músical y artístico, desde niño nunca he olvidado las necesidades económicas y existenciales por las que he pasado, por lo que no puedo dejar de agradecerle a la vida y a Dios, que después de más de 40 años de vida artística, yo pueda seguir viviendo de la música. Desde niño he sabido ahorrar en todo sentido, desde los recursos económicos hasta en los aplausos sé guardarlos para cuando estos ya no estén.

-¿Cómo es su rutina para mantenerse vigente?

Hay dos cosas que no pueden faltar en mi vida, la gimnasia de trabajar a diario en nuevas canciones y el deporte, porque desde los nueve años soy atleta y hago ciclismo. De mis 43 años de vida artística, los mejores, en música, en voz y económica, sin duda han sido los últimos diez años. Los años 80 cuando comencé fueron lindos, intensos, pero como uno es joven y novato, eso parece una película que uno ve, pero no disfruta. Hoy tengo la conciencia y la madurez para poder disfrutarlo intensamente, porque mi ‘cuartico de hora’ lleva 43 años.

-¿Cuál es la clave del éxito en la carrera de Raúl Santi?

La clave de mi éxito artístico radica en cómo he llevado mi vida personal. Desde el primer día de mi carrera tuve claro que si algún día fuese famoso tendría que hacerse con responsabilidad. Me di cuenta que la fama no es bonita si sólo me beneficia a mí, si no genera un beneficio colectivo, la fama no sirve para nada.

-Como artista, ¿cómo logró no caer en las habituales tentaciones?

A mí me favoreció que muy temprano en mi carrera podía ver la carrera de otros artistas, compartí con ellos, por lo que pude aprender de ellos lo que no debía hacer. Para vivir de la música había que hacer muchos sacrificios y alejarme de las tentaciones.

¿Viene nueva música?

Tengo muchas canciones sin grabar, pero estoy trabajando en ello. Hace mucho no tengo un contrato con un sello discográfico y no lo volvería a firmar, la mayoría de artistas quedamos aburridos de esa desigualdad. Ahora, las voy presentando de manera independiente y mis seguidores se encargan de difundirlas.

