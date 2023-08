Estoy más vivo que nunca: José Luis Perales tras desmentir informes de medios sobre su muerte

Este lunes, medios internacionales informaron que el reconocido cantante español José Luis Perales, de 78 años de edad, habìa fallecido de una infarto al miocardio.

Aunque fueron diversos los medios que informaron sobre su muerte, sus familiares o seres cercanos no confirmaron la noticia.

La presunta muerte del español, quien es reconocido por sus éxitos musicales, se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales por su gran relevancia para el público en el mundo, especialmente latino.

Poco tiempo después, el propio cantante español salió a desmentir, a través de su perfil en Facebook, el rumor y dijo que sigue de paseo con su familia en Londres.

"He pasado unos dias con mis hijos, con mi mujer, pero de repente nos encotramos con alguien, que de muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Estoy más vivo que nunca", expresó.