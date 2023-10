Exconcursantes de Miss América destapan los secretos tras el certamen

A&E estrena este domingo 15 de octubre “Secretos de Miss America”, una miniserie de cuatro episodios que profundiza en lo más oculto dentro del universo del concurso de belleza más antiguo de Estados Unidos, exponiendo los impactantes escándalos en su núcleo.

Le puede interesar: El Táchira se alista para la Semana de la Moda

Este evento cultural que alcanzó a ser visto por 80 millones de personas al año, ahora lucha por seguir siendo relevante para una nueva generación de estadounidenses cuyas opiniones sobre la belleza y la política sexual han cambiado drásticamente en las últimas décadas.

La serie de A&E “Secretos de Miss America” analiza los correos electrónicos filtrados por denunciantes en 2017 que exponen la misoginia dentro de la Junta Directiva, las denuncias de racismo en la historia del concurso, el tema de la salud mental en torno a la rivalidad y la prohibición de la controvertida competencia de trajes de baño.

Además, está contada por aquellos que más conocieron el concurso, denunciantes, concursantes contemporáneas, ejecutivos y delegados de la organización, autores y críticos, y con los testimonios de más de 20 ex Miss América que exponen sus historias, los espectadores podrán vislumbrar el costo de usar la corona y cómo la cultura del concurso perpetuó el racismo, la intimidación, la vergüenza corporal y mucho más.

Además: Así será la nueva gira Juan Fernando Velasco por Colombia

Miss América se fundó en 1921 como una "revista de bellezas en trajes de baño" con sede en Atlantic City, Nueva Jersey. Ahora, la miniserie va más allá del brillo y el glamour del icónico concurso de belleza para revelar algunas verdades desagradables y profundizar en los últimos escándalos que han empañado la histórica corona.

El primer episodio titulado “Trucos sucios”, expone el puntapié del escándalo a partir de los correos electrónicos explosivos que se hicieron públicos en el 2017 que involucran a la Junta Directiva de la Organización Miss América y que llevaron a la renuncia del director ejecutivo del concurso, Sam Haskell.

Esta primera parte presenta el testimonio de la ex Miss América Mallory Hagan, quien habló de sus acusaciones al ex director ejecutivo de la organización, Sam Haskell, así como las experiencias de Kirsten Haglund (Miss América 2008) Ángela Pérez Baraquio (Miss América 2001) y Betty Maxwell (Miss América 2016), entre otras.

Mallory Hagan, Miss América del año 2013, asegura que fue un blanco frecuente de las burlas de Haskell, quien comentaba sobre su peso y especulaba sobre su vida sexual, y quien la intimidaba y la avergonzaba junto con algunos de sus colegas. El maltrato que sufrió, según la propia ex Miss América, la llevaron a un lugar oscuro. "Hubo mucho tiempo en el que ya no quería estar aquí", asegura Hagan. “Pero yo diría que el peor momento fue cuando bebí mucho alcohol y me paré en lo alto de mi edificio. Y si no fuera por la relación con mis padres, probablemente habría tomado una decisión muy diferente a la que tomé”.

Además: ¿Está Miguel Varoni demasiado viejo para ser Pedro El Escamoso? Le llueven las críticas

En este episodio, Hagan prepara el escenario para lo que más tarde se manifiesta en los correos electrónicos filtrados, mencionando testimonios de odio sobre ella y hablando de la cultura general que manejaba la organización. En 2017, un denunciante llamado Brent Adams, exnovio de Hagan y también ex empleado de Haskell, filtró correos electrónicos internos que mostraban a Haskell burlándose de la apariencia, la inteligencia y la vida sexual de las ganadores anteriores del certamen.

Al respecto, Suzanne Lavery comentó: “Para nosotras era importante contar como una organización que supuestamente tenía que empoderar a las mujeres, ayudar a las mujeres a lograr cosas, a lograr su mejor versión, una organización que les daba becas para que pudieran tener buena educación, una carrera, cómo una organización como esta tenía personas adentro en su núcleo que las acosaban, que se referían a las mujeres en términos tan feos y que básicamente hacían de hecho lo contrario a lo que una esperaría que hicieran”.

En los otros capítulos, las concursantes y ganadoras además hablan sobre los desafíos que enfrenta la organización en medio de acusaciones de racismo, acoso y vergüenza corporal que empañaron la imagen de la marca. Dentro de los temas más polémicos se incluyen la prohibición de la competencia de trajes de baño y las presiones que conlleva un reinado de un año.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion