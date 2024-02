Falleció el cineasta y escritor Efraín Vásquez Corinaldi

También tuvo la oportunidad de dirigir la revista institucional de la Cámara de Comercio, editar un periódico para los empresarios y coordinar varios salones de artes visuales y exposiciones de pintura”.

Pero su otro mayor logro fue condensar en cuatro libros una investigación de la vieja Cúcuta a través de la fotografía. Un trabajo que lo llevó varios años en coleccionar las gráficas históricas en blanco y negro de este valle. Algunas de las fotografías donde se perpetua el tiempo se las prestaron varias personas y otras las obtuvieron en la entidad. “Se hicieron cuatro ediciones y considero que fue una gran obra determinante para que las generaciones actuales y venideras conozcan la historia de Cúcuta a través de la fotografía, desde el siglo XIX hasta el XXI”.

Incluso el último tomo lo sacó a finales del año pasado "Cúcuta, a través de la fotografía".

‘La suerte de Alex’

Duante la cuarentena obligatoria terminó el guión del largometraje ‘La suerte de Alex’ “que trata sobre personajes cucuteños que conviven en una ciudad que han perdido sus empleos, que tienen una problemática grave de vida y se encuentran en una situación que también la migración venezolana les afecta. Y se las ingenian para salir adelante. Se hace una reflexión sobre cómo los afecta las redes sociales que día a día van hablando sobre la vida privada de las personas”.

En el cine encontró “una actividad que pude desarrollar una vez me pensioné y evitar así el aburrimiento cuando uno se jubila de no tener nada que hacer”. Y ha aprovechado la coyuntura de la tecnología que no estaba en boga cuando empezó a laborar en la Cámara de Comercio.

Efraín Vásquez Corinaldi, quien será velado en la sala de la funeraria Los Olivos, alcanzó a terminar el guión de 'La batalla del general Ruiz' que quería exhibir este año. Sin embargo, la vida no le alcanzó. Paz en su tumba.

