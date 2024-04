¡Fanáticos del Ferxxo, prepárense! Ferxxocalipsis 2024 llega a Colombia

El anuncio lo hizo el artista en sus redes sociales este lunes 1 de abril: “Cuando los saludo un lunes es porque se vienen cositas”, dijo Salomón Villada Hoyos, más conocido como Ferxxo.

“Por ahí están filtrando unas fechas mías y es verdad. Aprovecho para decirles que ya están las fechas del Ferxxocalipsis Latinoamérica y va a estar muy chimba nea porque el Ferxxocalipsis no tiene nada que ver con lo que vivimos en Lollapalooza, en Estéreo Picnic, que pasamos muy bueno, by the way, pero esto es otra mierda”, anotó.

Más detalles en: ¡Qué ternura! Maluma publicó fotos con su recién nacida

Este Ferxxocalipsis ya tienen varias fechas fijas, desde julio 27 para Madrid, seguidas por tres conciertos en México entre el 20 y el 28 de agosto. Después irá a Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y Colombia.

“Estoy muy feliz, nea, de que eso ya salió por fin y lo más especial es Medellín en el estadio, es el único que les voy a spoilear porque es Medallo y Medellín que belleza”.

El concierto en Medellín será el 7 de diciembre de este año en el estadio Atanasio Girardot y unos días antes estará en Bogotá, el 29 de noviembre. Allí no especificó en qué escenario.

“Mor, sabemos la dinámica, hoy anunciamos solamente las fechas y la otra semana salen a la venta, entonces vayan al link, se inscriben para que puedan conseguir la boleta más rápido”, dijo invitando a los fanáticos a ingresar a Ferxxop.com

Feid concluyó en sus videos: “Tranquilo Medallo que también vamos a prender velitas”, a propósito de que su concierto será en este día tan tradicional en la Navidad colombiana.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion