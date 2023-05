History presenta 30 años del exclusivo archivo ovni de Jaime Maussan

El canal de televisión History estrena este viernes 19 de mayo, a las 9:00 de la noche, 'Los expedientes secretos', una nueva producción original que investiga el fenómeno ovni en América Latina de la mano del experto ufólogo Jaime Maussan y su archivo personal de más de 30 años de investigación.

Esta nueva serie original presenta el archivo de Maussan, quien ha investigado el fenómeno ovni en América Latina como nadie, y expone una evidencia abrumadora sobre distintos casos, fenómenos inexplicables y grandes conspiraciones que involucran hechos encubiertos, testigos silenciados y hasta evidencia destruida.

A través de un formato renovado y dinámico, el célebre ufólogo Jaime Maussan, junto a los expertos, apoyados por las tecnologías más modernas, hablarán sobre los temas más controversiales de la ufología e intentaran aportarán respuestas para les preguntas que, hasta el día de hoy, siguen vigentes.

“Mi equipo y yo hemos pasado más de tres décadas investigando el fenómeno ovni y el análisis de las evidencias parece conducir a una sola conclusión: somos constantemente visitados por inteligencias de otros mundos”, asegura el experto. A través de distintos casos, Maussan propone arrimarse a una respuesta sobre el enorme interrogante de por qué la evidencia sobre la existencia de estos fenómenos, que es tan abrumadora, se ha desestimado o mantenido oculta, y cuál es el verdadero objetivo de los seres que nos visitan y de los objetos voladores no identificados que surcan por los cielos.

Lea también: Hoy se cumplen 148 años del terremoto que sacudió a Cúcuta

El propio archivo de Maussan es acompañado en la serie por el testimonio de expertos y testigos de los distintos casos que presenta esta producción, con hechos y hallazgos más resonantes en la región, entre ellos el caso Campeche, que revolucionó el mundo en 2004, y sin embargo, años más tarde, la investigación tomó otro rumbo al enlazarse con los archivos desclasificados del Pentágono. O aquellos mensajes extraterrestres y señales que definen un intento de comunicación extraterrestre, teoría que los profesionales trabajan hace años.

También expone casos de videos de naves no identificadas vistas desde la Estación Espacial Internacional, la desclasificación de archivos secretos de la CIA en torno a objetos no identificados, así como otros miles y miles de registros de personas alrededor del planeta, entre fotografías y videos, que han logrado capturar imágenes no solo de naves, sino de tripulantes.

Pero también la serie presenta hechos puntuales sobre potenciales lugares o zonas para estos fenómenos, como la región de Baja California, entre Tijuana, San Diego y la isla de Guadalupe, un punto caliente del fenómeno ovni; o los avistamientos sobre el activo volcán Popocatépetl, en México; y las pirámides en el cielo, misteriosas de estas estructuras que se han visto flotando sobre edificios gubernamentales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion