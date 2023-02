Iván Lalinde pasó por el quirófano para realizarse un “retoque” estético

"Pillaron ese reel del doctor Juan Carlos Monroy? Él es lo máximo. Esas llanticas de por acá (apuntando a su abdomen), me las quitó el doctor Monroy. El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca”, contó el presentador paisa de 44 años en sus historias de Instagram, dejando en evidencia que está dispuesto a mantenerse saludable y con una gran figura.

Iván Lalinde ha consolidado una carrera en la televisión colombiana sin ningún escándalo que lo vincule, lo que ha hecho que tenga un gran número de seguidores que lo aprecian y lo siguen desde hace muchos años.

Luego de contarle a sus más de 745 mil seguidores de Instagram, el cirujano que le realizó el procedimiento, compartió en su cuenta “Gracias, Iván, por confiar en nuestras manos, es un gusto tenerte como paciente y amigo!”, quien publicó en su perfil profesional un reel de Iván revelando los resultados de la intervención quirúrgica, que supuestamente no fue tan invasiva.

Cabe resaltar que, Lalinde también ha recibido el cariño y el apoyo de la gente por su mensaje a través de las redes sociales sobre la labor y también los aportes que se pueden hacer al planeta, la naturaleza y los animales, velando siempre por su cuidado, además se ha caracterizado por su pasión por el ejercicio y su eterno amor a su madre, quien falleció hace pocos meses.

