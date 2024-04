La televisión pública brilló en los Premios India Catalina

El Sistema de Medios Públicos (Rtvc) se destacó en los 40 años de estos galardones, que anualmente se entregan dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), al lograr 40 nominaciones.

Cartagena fue el epicentro y allí se entregaron los galardones a ‘Toda una Vida’, al actor Víctor Mallarino, y el Premio a la Trayectoria Internacional, recibido por Angie Cepeda.

Le puede interesar: Simón Brand le apuesta al cine hecho en Colombia

María Cecilia Botero recibió el Premio Víctor Nieto a ‘Toda una Vida’ en 2020, pero una pandemia no permitió que fuera homenajeada como se merecía. Cuatro años después recibe su estatuilla en medio de aplausos.

La actriz Sara Pinzón se llevó a casa dos premios India Catalina en las categorías a ‘Mejor talento juvenil y ‘Mejor actriz de reparto’, haciendo moñona en esta edición con su actuación en ‘La Primera Vez’ de Caracol Televisión- Netflix.

Las intervenciones musicales estuvieron a cargo de ‘Los de adentro’ con canciones como ‘Nubes negras’ y una interpretación del tema ‘Abrázame fuerte’ de Juan Gabriel.

En esta edición hubo algunos cambios, comenzando por la inclusión de tres categorías debutantes: Mejor Actuación de Voz, Mejor Talento Juvenil y Mejor Vodcast.

Lea aquí: Una tropa del Ejército que 'combate' con carranga

La televisión pública logró 15 galardones en las categorías más importantes e incluso en las que debutaron en esta edición. Señal Colombia recibió la mayor cantidad de estatuillas de las categorías técnicas con la segunda temporada de ‘Emma Reyes’ como Mejor dirección de arte, y con ‘El viaje de la marimba’ a Mejor dirección de fotografía, Mejor edición y Mejor diseño sonoro.

En contenidos relacionados con el medioambiente, ‘Respira Amazonía’, una expedición por la vida, el proyecto convergente de RTVC, recibió los premios a Mejor producción transmedia y Mejor producción de inclusión social; el programa ‘Bien Dateado: Amazonía en peligro’, de Canal Institucional, fue galardonado como Mejor producción periodística.

En el debut de la categoría Mejor actuación de voz, Gabriela Belén recibió el premio por su personaje de la abeja melipona Mochi, en la serie ‘Frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura’, programa de Señal Colombia que también ganó en Mejor producción infantil, Mejor producción de animación y Producción favorita del público.

El Mejor talento iberoamericano lo ganó: Sandy Hernández por ‘El Grito de las Mariposas’ de Pampa Films / Gloriamundi / STAR +.

Le puede interesar: El actor cucuteño Sergio Corzo será moderador en Ecuador

Mejor presentador (a) de variedades: Marcelo Cezán por Bravísimo en CityTV.

Mejor talento infantil: María Clara Rodríguez por ‘No Me Etiquetes’ de Punta Mulata Producciones SAS / Canal Capital.

La novedad en esta edición fue que Caracol y RCN no ganaron galardones porque sus producciones no fueron inscritas por malestar con la organización.

En esta ocasión los canales no tuvieron la intención de pagar por inscribir sus producciones para ser parte del grupo de nominados porque no les gustó el mecanismo de votación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion