La tiktoker que dice ser prima de Amparo Grisales

‘La Diva’ de la televisión colombiana se ha caracterizado por ganarse el cariño de los televidentes, quienes esperan su participación en los diferentes programas pues para muchos, es una actriz que entrega un plus adicional en cada una de sus presentaciones.

Pero en esta ocasión no es Amparo quien llamó la atención, sino supuestamente una familiar cercana. Se trata de Juliana Martínez, más conocida en redes como ‘Julianadanza’, quien es reconocida especialmente en TikTok. La creadora de contenido, quien se caracteriza por ser una modelo y bailarina colombiana, lanzó la noticia cuando contaba las 10 cosas que no sabían sobre ella, asegurando: “Soy prima de Amparo Grisales, pero nadie lo sabe”.

Juliana dijo, además, que este tema no resulta ser relevante en su vida, pues al parecer no conoce a fondo la historia.

“Número uno, soy prima de Amparo Grisales (risas). Esto nadie lo sabe porque no es relevante en mi vida y no me he podido coger bien ese chisme porque imagínense que mi abuelo paterno es primo del papá de ella... eso es lo que yo sé y lo único que yo sé”, dijo Martínez. Añadió que no sabe qué grado de prima sería, si tercera o cuarta.

Además, confirmó que en su familia existía el rumor que su abuelo le habría prestado plata al papá de Grisales para comprarle su vestido de la primera comunión.

Al final del video, la creadora de contenido, que cuenta con más de 800 mil seguidores, pidió a todos que la ayudaran a armar el árbol genealógico para saber en qué grado de parentesco se encuentran. Fue precisamente esa historia la que la terminó vinculando con el segundo dato que muchos no sabían sobre ella, sobre todo después de asegurar que no tiene papá.

“El ya se murió, pero nunca fue un papá presente, o sea, abandonada. Entonces, resulta que mi papá era un hombre muy mujeriego y tuvo muchos hijos. Que yo sepa y conozca, solamente dos, pero por hay dicen que tuvo muchos hijos.”, contó.

A la vez, que dijo que “Si tu papá se llamaba Alberto Martínez y también te abandonó, probablemente seamos hermanos”.

