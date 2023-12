Los “regalitos” de Navidad de Yeferson Cossio a su novia y hermana

El reconocido influencer Yeferson Cossio dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar los deslumbrantes regalos que sorprendió a su hermana menor, Gisela, y a su novia, Carolina Gómez.

Por sus millones de seguidores en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, Yeferson Cossio es conocido con un estilo de vida lleno de lujos, destacando sus extravagantes autos deportivos y viajes de ensueño. Sin embargo, esta vez, decidió llevar su generosidad al siguiente nivel durante la celebración navideña.

Carolina Gómez fue la primera en recibir el asombroso obsequio, una lujosa camioneta de color blanco que la dejó visiblemente emocionada, expresando su felicidad con lágrimas de alegría

La sorpresa continuó cuando Gisela, la hermana menor del influencer, recibió una elegante camioneta de color negro. Aunque sorprendida y emocionada, Gisela no perdió su característico sentido del humor y bromeó sobre el tamaño del vehículo, acorde a su estatura, desatando risas entre los presentes.

Ambas jóvenes expresaron su profundo agradecimiento a Yeferson Cossio a través de conmovedores mensajes en redes sociales. Gisela recordó con cariño cómo años atrás compartió su fascinación por los vehículos grandes, a pesar de su estatura, agradeciendo a su hermano por hacer realidad ese sueño.

Carolina, por su parte, emocionada, aseguró que Cossio no solo le había cumplido un sueño, sino que también había perdido la cuenta de las veces que le hizo llorar de felicidad. La reacción no se hizo esperar en la familia Cossio, con la hermana mayor, Cintia, aplaudiendo el gesto generoso de su hermano y resaltando la alegría de las dos beneficiarias de estos inesperados y ostentosos regalos navideños. Sin duda, Yeferson Cossio ha demostrado una vez cómo se ha convertido en una figura influyente no solo en el mundo digital, sino también en el corazón de su familia.

