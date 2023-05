Mi sello es la música romántica: Otto Serge, artista vallenato

Otto Serge es un cantante y compositor colombiano que catapultó el romanticismo en el género Vallenato con temas como 'Esposa mía', 'Señora', y 'Pueblerina'. El cantante cuenta con más de 40 años de trayectoria artística por lo que es considerado como un ídolo con gran reconocimiento no solo en el país ya que los grandes éxitos del artista han sido aclamados en el exterior, por lo que su presencia dentro de la escena musical resulta como puente para dar a conocer el género a nivel internacional.

En una nueva entrevista otorgada a La Opinión, el cantante nos cuenta detalles de su vida, cuáles han sido sus últimos movimientos en el mundo musical y lo que debemos esperar de él en este año.

Lea: Kevin Noguera, rey juvenil del vallenato es cucuteño

Adicionalmente, Otto Serge extiende una invitación a los cucuteños para este 16 Junio, en su próximo concierto en la ciudad, que se realizará en el teatro Zulima.

¿Cuándo tendremos la oportunidad escuchar una nueva producción discográfica?

Muy pronto. Tenemos en marcha un proyecto para interpretar nuestros propios éxitos y algunos otros, acompañado de guitarras acústicas.

¿En qué concentra su trabajo musical en este momento Otto Serge?

En giras tanto nacionales como internacionales. El año pasado tuvimos dos giras en México y la gira de festivales de independencia en más de 8 países de Europa.

Este año, a principios de Mayo, estaremos en varias ciudades de Estados Unidos durante un mes y volvemos en Julio para los festivales de independencia del país; he realizado colaboraciones con los reyes del Vallenato Ciro y Álvaro Mesa Reales, así como la más reciente colaboración de un tema inédito con la autoría de Romualdo Brito, con Jimmy Zambrano en el acordeón y a la espera de su publicación.

De toda su discografía, ¿ cuál es el tema que a usted lo representa? y ¿ por qué?

Yo tengo varios temas, por ejemplo, Bendita duda, Esposa mía... yo hice una canción que se llama Así de fácil, la cual se hizo éxito nacional e internacional. Realmente es una vivencia que se transformó en la que hoy es mi esposa.

Conozca: Médico cucuteño estrena canción en Estados Unidos

¿Qué distingue a Otto Serge hablando de Vallenato? es decir, ¿ cuál es su sello?

Mi sello es la música romántica, la poesía hecha canción como 'Tú verás', 'Mí sentimiento', 'Conversando con Dios' y en esencia la gran mayoría de mi carrera musical.

¿Qué opina Otto de los nuevos estilos de Vallenato que existen en la actualidad', ¿estos ritmos siguen representando al género?

Realmente son la evolución del género pero no representan la historia ni los poemas cantados, de todas formas debemos estar siempre abiertos a los cambios y circunstancias que se generan en la vivencias de las nuevas generaciones, aún cuando considero que modernizar no se traduzca en desnaturalizar la esencia del Vallenato.

Si le proponen un dueto, ¿ con quién le gustaría grabar? y ¿ por qué?

Me gustaría hacer una colaboración con Divo Díaz a quien admiro muchísimo su voz y el sentimiento que imprime a cada una de sus interpretaciones. Cantaría canciones tradicionales del folclor Vallenato con él.

Otto Serge no solo es uno de los mayores exponentes del género Vallenato, también tiene una carrera profesional que ejerce en paralelo con la música

¿Cómo combina su profesión como médico y el Vallenato?

Siempre he tratado de tener un equilibrio entre las dos profesiones, por lo cual he contado siempre con el respaldo de mis colegas médicos y mis superiores, pero debo decir que con mis dos profesiones la relación médico-paciente se hace más cálida y cercana. En algunos casos no falta la afectuosa despedida con la respectiva foto.

¿Tiene alguna historia relacionada con la ciudad de Cúcuta?, ¿cuál? y ¿cuándo se presentará nuevamente en Cúcuta?

Cúcuta nos ha querido siempre y nosotros también a Cúcuta. La última vez que estuvimos fue amenizando una fiesta privada y este 16 de Junio estaremos dando un concierto en el teatro Zulima al cual están todos cordialmente invitados.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion