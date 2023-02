No me sentía completa, ahora sí: Shakira habla de su separación con Piqué

El sueño de tener una familia

“Yo también me comí el cuento de que una mujer necesita de un hombre para complementarse y también tuve ese sueño, el de tener una familia y que los hijos vivieran bajo el mismo techo con sus padres, pero hay cosas que no salen como quieres”, fueron otras de las palabras de la barranquillera.

Shakira tiene dos hijos, Milan y Sasha, fruto de sus 12 años de relación con Gerard Piqué.

Shakira acepta su dependencia emocional hacia los hombres.

“He sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, porque creo en el amor, entonces he repetido muchas conductas que me han hecho entender que yo me basto a mí misma”, mencionó la artista.

Y es que quizá en medio uno de los 'momentos más oscuros' como lo mencionó a la revista Elle España, al parecer, a Shakira le estaba dando un poco de incomodidad para poder dejar de lado algunas situaciones o personas que no le permitían sentirse bien o al menos, eso fue lo que contó, “antes no me sentía completa, ahora sí“.

Estuve en el piso por mucho tiempo, pero precisamente fue mi público quien hizo parte fundamental de mi proceso para levantarme”.

Y resaltó: “Yo soy suficiente, estoy haciendo esto por mí, por lo que represento y sobre todo por mis hijos; ellos son lo más importante para mí y hacen parte fundamental de mi carrera”.

Aunque muchos seguidores de la colombiana esperaban que esta entrevista destilara un poco de veneno hacía Gerard Piqué, Shakira dejó ver más allá de la música, los escenarios y el show mediático el impulso que como mujer ha tenido tras su separación.

Algo que sin duda recibió la admiración de sus fanáticos, quienes esperaban con ansías esta entrevista en la que elocuentemente la barranquillera habló de sus emociones.

Con una frase de aceptación y optimismo Shakira dejó claro que su único objetivo es salir adelante, “estoy lista para el próximo round, quiero que la vida me muestre, ¿qué más hay para mí?

Shakira quien no solo es conocida por su música sino también por su carisma, humildad e integrar organizaciones que trabajan con poblaciones en condición de pobreza; dejó ver su lado más vulnerable, quizá para que entendieran de qué se trata cada una de creaciones musicales.

La artista finalmente agregó, “he vivido más de una vida, pero justo ahora empecé a fabricar mi final feliz”.

