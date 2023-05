Nos da pena: esto dijeron ‘El Zarco’ y su novia tras filtración de video íntimo

En los últimos días se volvió viral un video íntimo del reconocido influencer de Cúcuta ‘El Zarco Hp’, en donde se le veía teniendo relaciones sexuales con su novia, y futura madre de su hijo, Jurley.

Después de disculparse, El Zarco indicó que la publicación del contenido fue producto de filtración y que no fueron ellos mismos quienes lo difundieron.

Lea: La Gorda Fabiola se somete a una cirugía facial y luce más joven que nunca

La pareja aseguró que desconoce quién o cómo se pudieron haber filtrado los videos, pero comentó que hace unos meses le hurtaron un computador portátil y que al parecer esa podría haber sido la razón por la que personas malintencionadas habrían accedido a los videos íntimos.

Además, contó que estaba en un viaje de trabajo pero le tocó devolvérse a Cúcuta para estar con su novia, quien está embarazada, y apoyarla en este momento.

“Me comenzaron a enviar esos videos al Instagram, y me cayó con un balde de agua fría. Les quiero decir a todos, que siento mucha pena y les quiero pedir disculpas a todos ustedes”, expresó el influencer.

Conozca: Así fue la participación de Milan y Sasha en la nueva canción de Shakira

El Zarco explicó que está “mal hecho, los que subieron eso, quiero decirles que piensen bien la cosas antes de hacer algo como eso. Porque no todas las personas somos iguales, yo he sido muy fuerte, me han pasado muchas cosas y ya todo lo tomo muy normal, pero sentí mucha presión”.

Jurley, novia del influecer, también se refirió a la polémica y criticó no solo a quienes expusieron el video sino a los que se han burlado de ella y hasta de su bebé y que no pensaron en que la situación pueda afectarla.

En redes sociales incluso señalaron a la pareja de ser los responsables de la propia filtración del contenido, pero tajantemente negaron esas acusaciones.

Los dos aseguraron que por la filtración tuvieron que pasar momentos penosos frente a sus familiares. “Yo ni he podido hablar con mi suegro, con mi cuñado”, dijo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion