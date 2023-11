Óscar Díaz: el heredero del vallenato, presentó ‘Corazones Tristes’

En el extenso y vibrante universo del vallenato, una figura resplandece con la herencia musical que fluye en sus venas. Óscar Díaz, un talentoso cantante de 35 años, oriundo de Barranquilla, se erige como un digno heredero de un linaje ilustre musical: es hijo del afamado cantante Ivo Díaz y nieto del fallecido maestro Leandro Díaz, un ícono del vallenato conocido por sus composiciones descriptivas.

Desde temprana edad, Óscar ha compartido el escenario con nombres venerados en el mundo del vallenato, desde los juglares Rafael Escalona y Alejo Durán, hasta contemporáneos como Jorge Oñate, los hermanos Zuleta y Carlos Vives. Nutriéndose del vallenato clásico, promete llevar la batuta de esta tradición musical hasta el final.

Hace más de una década, el joven artista se dio a conocer al público al participar en el programa 'La Voz' Colombia, presentando su arte con el inolvidable tema 'Matilde Lina'. En una audición a ciegas que resonó con emotividad, su padre Ivo Díaz y el mismo Leandro Díaz estuvieron presentes, convirtiendo ese momento en un capítulo especial en la historia musical de la familia Díaz.

La carrera del cantante ha sido meteórica, conquistando el título de Rey del Festival de la Leyenda Vallenata en dos ocasiones, en la categoría juvenil, y tres veces en la categoría aficionado, como cantante acompañante de los reyes del acordeón.

En 2017, alcanzó la cúspide al coronarse rey de reyes de la canción inédita interpretando una composición de su propio padre, Ivo Díaz.

Lo nuevo

Ahora, el artista presenta su más reciente sencillo, 'Corazones Tristes', una melodía que aborda el tema del amor imposible, ese sentimiento que lleva a dejar ir a la persona amada para que encuentre la felicidad en otros brazos.

El cantante describe la experiencia de interpretar canciones que narran sentimientos, destacando la capacidad de la música para expresar emociones en su máxima expresión.

'Corazones Tristes', parte de la telenovela de Leandro Díaz, tema que describía los sentimientos de la tía Erotida, en su actuación, ha sido un proyecto lleno de emociones para Óscar, quien compartió cómo la experiencia de contar la historia de su abuelo en la pantalla influyó en la profundidad de la canción.

“Fue muy bonito contar la historia de él, habían escenas donde era imposible controlar el llanto. Todo terminó siendo ese constructo que me solidificó como lo que iba hacer por la canción, porque hubo muchos sentimientos de Leandro, de Silvestre llorando, de ver tantos impactos en diferentes actores. Ver todo eso, fue un choque de emociones que me permitió plasmarlas en la canción”, contó Óscar Díaz.

Compuesta por 'Chuto' Díaz Jr y Oliver Camargo May, la canción fue producida por Luisinho Cuello Donado y Jogsan, con el proceso de grabación y masterización llevado a cabo en Valledupar.

El video oficial de este cautivador sencillo fue filmado en Cúcuta, un lugar especial para Óscar Díaz, quien expresó su gratitud hacia la región por su cálida recepción a lo largo de los años. La actriz y modelo Carolina Duarte se sumó al proyecto, dándole vida visual a la emotiva narrativa de 'Corazones Tristes'.

“Decidí grabarlo aquí, porque Cúcuta siempre ha sido una alegría muy grande para mí, me han recibido con los brazos abiertos y es mi segunda casa, mi familia. Todo Norte de Santander me ha dado mucho y uno no puede perder ese agradecimiento, hay que devolverle a la vida lo que nos ha dado”, aseguró el cantante.

Mirando hacia el futuro, Díaz tiene grandes planes. El cantante se embarcará en un proyecto ambicioso: la creación de un DVD en vivo para el 2024. Este proyecto contará con la colaboración de destacados artistas nacionales, incluyendo a los talentosos cucuteños Haiver Olivella y Albert Montiel.

El DVD, según Óscar, será una producción informal, capturando la esencia de la música vallenata en entornos cotidianos como kioscos, plazas, tiendas o patios. Con un enfoque orgánico y auténtico, el artista busca transmitir la verdadera esencia de su música, una expresión honesta de sus raíces y su amor por el vallenato.

Cabe recordar que el barranquillero participó en la pasada edición del Festival Vallenato la Perla del Norte, donde estuvo como invitado especial en el conversatorio ‘Actualidad y futuro de las composiciones vallenatas’.

En resumen, el cantante, de 35 años, no solo lleva en su voz la rica tradición del vallenato, sino que también está tejiendo su propio destino musical. Con 'Corazones Tristes' y proyectos futuros.

