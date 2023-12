¿Qué música escucha la gente en diciembre? Esto es lo que registra Spotify

La música de diciembre nunca pasa de moda y en este momento se encuentra en su mejor momento, tanto en las emisoras del país, como en las principales plataformas, siendo este el caso de Spotify.

La creación de playlists navideñas por parte de usuarios a nivel global en esta plataforma ha experimentado un aumento superior a 1.400% desde principios de noviembre.

En Colombia, las canciones tradicionales de la temporada se posicionan como líderes indiscutibles, siendo Los 50 De Joselito los artistas que más reproducciones han acumulado en estas fechas.

Lea aquí: Resumen | Un año con 5 masacres y 54 secuestros en Cúcuta y Norte de Santander

Una agrupación con más de 25 años de trayectoria que lideraron el famoso ‘reencauche musical’, donde se retomaron grandes clásicos de la música tropical colombiana y se les realizó nuevas versiones.

Sin embargo, la reina de la Navidad norteamericana, Mariah Carey, ocupa el primer lugar de la canción más escuchada con su infaltable 'All I Want for Christmas Is You', que también se posiciona como la canción navideña más escuchada a nivel global.

Los más sonados

La lista de los más reproducidos en Colombia en estas navidades, detrás de Los 50 De Joselito, se encuentra el legendario Guillermo Buitrago, el intérprete original de buena parte del repertorio de la agrupación.

Caso similar ocurre en el tercer y cuarto lugar, ‘Los Hispanos’, orquesta de música tropical colombiana con un extenso y reconocido repertorio, se ubicó en el tercer lugar, seguida de Rodolfo Aicardi, quien fuera uno de sus principales vocalistas.

El quinto puesto es para Mariah Carey, seguida por Arcángel y en el séptimo puesto otro de los maestros de la música tropical de todos los tiempos, Pastor López. El top diez lo completan ‘Los Trovadores de Barú’, Michael Bublé y Sia.

Lea también: Contrarreloj para que el Concejo apruebe proyectos de acuerdo del alcalde

Entre las canciones más escuchadas, la lista es encabezada por ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, seguida de ‘Feliz Navidad 4’ de Arcángel, ‘María Teresa’ de Los 50 De Joselito, ‘El Hijo Ausente' de Pastor López y ‘Snowman’ de Sia.

En el sexto lugar, ‘Last Christmas Single Version’ de Wham!, mientras que Los 50 de Joselito repite con ‘El Bailador’ y ‘Dame Tu Mujer José', cerrando el top 10 con ‘Aires de Navidad' de Héctor Lavoe y Willie Colón, finalizando con ‘Año Nuevo’ de Billo's, Cheo Garcia.

En cuanto a las canciones con temática exclusivamente navideña que acumulan más reproducciones en Colombia, también la encabeza ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, que el próximo año cumple 30 años, seguida de ‘Snowman’ de Sia, ‘Last Christmas’ de Wham!, ‘Aires de Navidad’ de Héctor Lavoe, Willie Colón, Yomo Toro y ‘Cantares de Navidad’ de Los Hispanos y Rodolfo Aicardi.