¡También factura! El negociazo de Shakira en 'Yo me Llamo'

Durante esta temporada, 'Yo Me Llamo' ha afirmado su posición como uno de los programas de entretenimiento preferidos por los colombianos. En cada emisión nocturna, el reality musical no solo cuenta con la inconfundible presencia de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno como jurados, sino que también deleita a la audiencia con las genuinas actuaciones de los concursantes. Estos participantes no solo compiten por un premio de 500 millones de pesos, sino que también aspiran al codiciado título de "doble perfecto".

En la novena edición de la producción del Canal Caracol, una de las participantes que ha destacado notablemente es 'Shakira', cuyo nombre real es Andrea Correa. A lo largo de esta temporada, la imitadora de la famosa intérprete de 'Acróstico' ha cautivado a más de un televidente y ha impresionado a los jurados con sus interpretaciones auténticas. En varias ocasiones, las actuaciones de esta imitadora han recibido elogios incluso por parte de la propia 'Diva de Colombia'.

Infórmese: Oprah Winfrey: la película cambió mi vida

Con su innegable semejanza física a la cantante barranquillera, su impresionante tonalidad vocal y sus movimientos de cadera asombrosos, Correa ha demostrado que está cada vez más cerca de alcanzar el estatus de "doble perfecta" de Shakira.

Su talento notable ha generado un aumento en la atención de varios espectadores hacia su participación en el Templo de la Imitación, y además ha despertado el interés de diversos profesionales de la industria. Estos contactos han llevado a que la imitadora sea solicitada para presentaciones en varios establecimientos de entretenimiento.

Le puede interesar: Víctor Quintero le canta al empoderamiento femenino

Recientemente, Correa dejó a sus más de 90 mil seguidores sin palabras al compartir una noticia emocionante: el anuncio de su gira musical por todo el país colombiano. A través de un video que recopilaba varios momentos destacados de sus actuaciones en diversos lugares de entretenimiento, la imitadora de 'Yo Me Llamo' reveló su próxima incursión en los escenarios, donde planea deleitar a sus seguidores con sus icónicas interpretaciones.

“Parte de lo que vivimos en el primer show de esta gran gira que ya inició. ¡Hits en inglés!, ¡baile!, ¡energía! y ¡más sorpresas!”, escribió la doble de Shakira en su publicación.

Ante este sorprendente anuncio, los usuarios en línea no tardaron en reaccionar y colmaron a Correa de elogios por su nuevo proyecto. Muchos la felicitaron y aplaudieron por aprovechar su talento y compartirlo de manera más amplia con sus admiradores.

“Me encanta como haces cada cosa tan perfecta de mi diosa @shakira Iconc. Mis respetos éxitos pa ti!!”, “Gracias a ti por la confianza y tu bella energía”, “Maravillosa”, “Felicidades Andrea , felicitaciones eres increíble como doble de Shakira ... éxitos”, “Que bellaaaaaaaaaaaaaaaaa”, “Soy tu fan!”, “Bella y talentosa te admiro ”, fueron algunos de los comentarios.

Con información de Vanguardia*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion