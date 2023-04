Thalia estrena su propia banda sonora

Thalia llegó a un momento de su vida y una etapa de su carrera ideal para echarle una mirada a su recorrido y aquellas canciones de otros artistas que la inspiraron y la motivaron para continuar en la lucha.

Se trata de su álbum 'Thalia's Mixtape' que acaba de publicar, junto a una docuserie que lanzará el próximo martes a través de la plataforma de Paramount+.

En este proyecto la artista se desempeña como creadora y productora ejecutiva de este concepto, que busca transportar a sus fanáticos en un viaje musical a través del tiempo. En esta travesía descubrirán los clásicos del rock en español, de las décadas de los 80 y 90, que no sólo marcaron una generación sino que marcaron la industria musical latina.

Producido por los ganadores del Latin Grammy Aureo Baqueiro y Rafael Arcaute, 'Thalia’s Mixtape' el álbum, cuenta con 11 canciones que rinden homenaje a la época de oro del rock en español, y cuenta con la colaboración de las leyendas musicales como: David Summers (Hombres G), Aterciopelados y Rocco (La Maldita Vecindad).

Esta producción adicionalmente es el puente perfecto para unir generaciones en una travesía musical que va de la mano de nuevos talentos como: Kenia Os, Bruses, León Leiden, y Ben Carrillo.

“Este ha sido mi proyecto más personal” declaró Thalia, "Hace cuatro años nació en mi mente y en mi corazón la idea y el concepto del mixtape de mi vida. Este álbum y la docuserie recorren las canciones que influyeron en mi camino y forjaron mi destino. Comparto con mis ídolos de toda la vida, los artistas detrás de estas canciones legendarias que marcaron a generaciones enteras con su música. En este proyecto y como fan absoluta de estos grandes artistas, tengo el honor de interpretar estas joyas musicales con ellos. Es un regalo incomparable".

Adicional al lanzamiento de este nuevo trabajo musical; la cantante, actriz y empresaria internacional, continuará sumando hitos a su carrera y será reconocida por la revista Billboard en la gala 'Mujeres Latinas en la Música', que busca rendir homenaje a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan activamente por el cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria musical.

Un viaje a través de once canciones del rock y pop, como 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G, 'Pachuco' de Maldita Vecindad, 'Florecita Rockera' de Aterciopelados, 'Cuando seas grande' de Miguel Mateos, 'Para no verte más' de La Mosca Tse, Tse, 'Rayando el sol' de Maná, 'Me cuesta tanto olvidarte' de Mecano y 'Persiana Americana' de Soda Stereo, entre otros.

