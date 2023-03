¿Inmigrantes venezolanos en Cúcuta sienten vergüenza por su condición?

Retos de la integración

Por su parte, la directora de la Maestría en Familias de la Universidad Simón Bolívar, Carolina Ramírez Martínez, dijo que se conoció que los inmigrantes encuestados se sienten avergonzados, a pesar de que se sienten más aceptados por la comunidad en la que viven, algunos “porque sienten que les han quitado la dignidad”.

El estudio reconoce los esfuerzos institucionales del Gobierno y de las entidades no gubernamentales internacionales por garantizar políticas, programas y actividades que generen una verdadera integración, no obstante, no todo se ha superado con lo realizado y siguen persistiendo brechas y problemas administrativos que dificultan el acceso a derechos.

Una recomendación de Ramírez Martínez es que se promuevan espacios pedagógicos que inviten a que la ciudadanía en general sea más inclusiva. “Debemos desaprender de lo que conocemos como las culturas locales y reconocer la hibridación cultural, el reconocimiento de la multiculturalidad. Somos ciudadanos del mundo para construir una nueva historia”.

Albornoz Arias señala que los retos de la integración socioeconómica y cultural implican un tiempo, pues van más allá de la regularización: “el Estado colombiano, la sociedad civil, sector privado y la academia deben continuar generando estrategias para procurar una migración ordenada y segura que contribuya con el desarrollo del país”. En Colombia es esperanzadora la referida integración, dado que con Venezuela se comparte historia, cultura y espíritu de hermandad.