El 70% de hospitales y centros médicos en sudan están afectadas por los combates

Alrededor del 70 por ciento de los hospitales y centros médicos de las zonas afectadas por los combates entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se han visto forzados a suspender sus actividades, en medio del deterioro de la crisis en el país africano, según ha alertado el Comité Central de Doctores de Sudán.



El organismo ha indicado en un comunicado publicado a través de su página en la red social Facebook que "el 69 por ciento de los hospitales adyacentes a las zonas de enfrentamientos han suspendido sus servicios".



Así, ha detallado que 55 de los 79 hospitales y centros médicos en la capital, Jartum, y los estados afectados han "suspendido servicios", incluidos trece centros que han sido "bombardeados" y 19 que han sido "evacuados por la fuerza".

En este sentido, ha reseñado que únicamente 24 centros siguen operando "total o parcialmente" y ha aseverado que algunos de ellos sólo responden ante casos de atención primaria. "Están amenazados de cierre por la falta de personal, suministros médicos, agua y electricidad", ha alertado.



Por último, el Comité Central de Doctores de Sudán ha manifestado que "seis ambulancias fueron atacadas por las fuerzas militares, mientras que otras no recibieron permiso para pasar y trasladar pacientes o entregar ayuda".



Durante la jornada del domingo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) resaltó que los combates han dejado ya 427 muertos y más de 3.700 heridos, si bien el Gobierno sudanés elevó a más de 600 el total de fallecidos.

La OCHA destacó además en su informe de situación que los precios de los productos básicos están aumentando "drásticamente" por la escasez y denunció que al menos once instalaciones sanitarias han sido atacadas "y muchas más no están operativas" en Jartum y Darfur.



En esta línea, hizo hincapié en que múltiples organizaciones humanitarias han procedido a evacuar o reubicar a su personal desde zonas en las que no es posible operar, mientras que civiles sudaneses están huyendo hacia Chad, Egipto y Sudán del Sur.

Las hostilidades estallaron en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF --lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', quien es además vicepresidente del Consejo Soberano de Transición-- en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición.



El proceso de conversaciones arrancó con mediación internacional después de que el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, encabezara en octubre de 2021 un golpe de Estado que derrocó al entonces primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok, nombrado para el cargo a raíz de los contactos entre civiles y militares después de la asonada de abril de 2019, que puso fin a 30 años de régimen de Omar Hasán al Bashir.

