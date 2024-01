El año 2023 se confirma como el más cálido de la historia

Los expertos lo esperaban y ya es oficial: el año 2023 fue el más cálido de la historia, con un alza de la temperatura media de 1,48º C, prácticamente el límite que se impuso la comunidad internacional en París en 2015.

La temperatura media en el mundo el año pasado fue de 14,98° C, es decir 1,48° C más que el clima de la era preindustrial (1850-1900), anunció el Observatorio europeo del clima Copernicus en su balance anual.

Este nuevo récord sobrepasa en +0,17° C el precedente, de 2016.

El histórico Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático fue suscrito por casi 200 países en 2015, para intentar atajar el aumento de la temperatura media en un máximo de 2º C, e idealmente en +1,5º C.

La temperatura media de la superficie marina, otro indicador clave, también está batiendo récords en todos los océanos del mundo, advirtió Copernicus.

Los indicadores marinos son un dato clave porque el mar sirve de regulador de la temperatura planetaria, absorbiendo excesos de calor y de CO2.

El fenómeno estacional El Niño acentuó los registros inquietantes, y ayudó a perturbar el clima en todos los rincones del planeta, desde los incendios masivos en Canadá hasta las sequías extremas en África, Oriente Medio, o elevadas temperaturas en pleno invierno en Australia o el Cono Sur.

Copernicus posee un banco de datos que se remonta a 1850, pero las temperaturas registradas en 2023 "probablemente superan las de todos los períodos durante al menos 100.000 años", aseguró Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

"2023 fue un año excepcional, con récords climáticos cayendo como fichas de dominó", añadió.



¿Tope de emisiones?



"Es probable" que el umbral de 1,5°C de calentamiento en 12 meses seguidos se alcance "en enero o febrero de 2024", a pesar del frío que sufre Europa en estos momentos, predice Copérnicus.

Sin embargo, esta anomalía debe ser registrada en promedio durante "al menos 20 años" para considerar que el clima global ha alcanzado este límite, recuerda el observatorio.

Esta perspectiva está cada vez más cerca: para alcanzar este límite, el mundo debe reducir su emisión de gases de efecto invernadero en un 43% en 2030 respecto a 2019, según los expertos en clima de la ONU (IPCC).

El declive global de esas emisiones aún no ha comenzado, aunque algunos expertos anuncian que el pico es inminente.

Se considera que el clima actual ya se ha calentado de manera estable en alrededor de 1,2°C en comparación con el período 1850-1900.

Y al ritmo actual de emisiones, el IPCC predice que el umbral de 1,5°C tiene un 50% de probabilidades de ser superado en promedio en los años 2030-2035.



Los océanos se sobrecalientan



En 2023, "por primera vez, todos los días del año fueron 1 grado más cálidos", al menos en comparación con la era preindustrial.

Dos días de noviembre incluso superaron los 2 grados de calentamiento.

El año estuvo además marcado por el inicio de El Niño, sinónimo de calentamiento adicional que debería alcanzar su máximo potencial en 2024.

Entre junio y diciembre el mundo registró ocho meses consecutivos de récords mensuales.

Julio de 2023 fue el mes más caluroso registrado, seguido inmediatamente por agosto de 2023.

En Europa, 2023 es el segundo año más cálido, detrás de 2020.

En cuanto a los océanos, también se han sobrecalentado de forma "persistente e inusual", batiéndose constantemente récords estacionales desde abril hasta diciembre, es decir, que cada día se registraba una temperatura de la superficie marina superior respecto a registros precedentes de esa estación.

Estas temperaturas amenazan la vida marina, aumentan la intensidad de las tormentas y calientan la atmósfera.

Los océanos absorben más del 90% del exceso de calor causado por la actividad humana.

Este aumento también tiene el efecto de acelerar el derretimiento de las plataformas de hielo flotantes de Groenlandia y la Antártida, cruciales para retener agua dulce de los glaciares y prevenir un aumento masivo del nivel de los océanos.

El hielo marino de la Antártida alcanzó niveles récord durante ocho meses del año pasado.

