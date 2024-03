‘No se han roto relaciones’, la canciller argentina baja tensión de Milei y Petro

La tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Javier Milei sigue despertando reacciones en medio de lo que muchos consideran podría ser una crisis diplomática luego de que el gobierno colombiano ordenara la salida de los diplomáticos argentinos tras las manifestaciones en las que Milei calificó a Petro de “terrorista” y “asesino”.

Comentarios de distintas personalidades y ciudadanos en general han ido a favor y en contra de uno u otro mandatario, pero muchos han mantenido la consideración de que se deben cuidar las relaciones entre ambas naciones y que debe existir respeto entre los mandatarios.

Una de las personas que ha querido bajarle la tensión al tema es justamente la canciller argentina Diana Mondino, quien en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) sostuvo que no hay una crisis en las relaciones con Colombia.

“No se han roto relaciones”, dijo la canciller y afirmó que en el mundo diplomático las relaciones se construyen a muy largo plazo y que no se rompen por opiniones buenas, regulares o malas vengan de quien vengan. “Acá es un presidente al que no le gusta lo que dijo el presidente de otro país”, agregó.

Para la funcionaria esta situación se va a superar, pero también tomó la postura de que Milei no tendría que pedir disculpas a Petro. De hecho, indicó que el mandatario argentino no dijo que el colombiano era un “terrorista”, sino que lo fue en el pasado. “No tergiversemos, Javier dijo fue, una persona que fue terrorista, y efectivamente fue terrorista”, dijo la canciller al medio de comunicación.

Pero al final siempre estuvo con la intención de desescalar cualquier posible conflicto entre ambos países. “Aplaquemos esto, porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera”, dijo en la entrevista, en la que también sostuvo que aún no han recibido una comunicación oficial del gobierno colombiano sobre la expulsión de los diplomáticos.

No obstante, este miércoles 27 de marzo se conoció que el gobierno Petro decidió que los diplomáticos argentinos deben salir del país, luego de que Milei dijera en una entrevista con CNN que “era un asesino terrorista y comunista”.

Esa no es la primera vez que Milei y Petro se enfrascan en “peleas”. El presidente Petro se refirió a las elecciones en Argentina en varios momentos de la campaña y cuestionó al entonces candidato Millei, a quien incluso le dedicó un argumento en la vía de compararlo con el nazismo. “Esto decía Hitler” había publicado Petro en Twitter en referencia a un comentario del líder argentino.

Tras ganar las elecciones, el presidente no asistió a la posesión en Buenos Aires a pesar de que sí lo hicieron otros líderes de izquierda de la región como el jefe de Estado de Chile, Gabriel Bóric.

Pero sí lo hicieron en representación de Colombia el canciller Álvaro Leyva y el embajador Camilo Romero. Y a principios de este año, Milei ya se había expresado sobre Petro como un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.

Políticos de todas las corrientes en Colombia se han manifestado sobre esta situación. Algunos están de acuerdo con la solicitud de la Cancillería de que Milei pida disculpas, otros opinan que insultar al mandatario es insultar a todo el país y otros más consideran que la respuesta de Petro debe estar a la altura de las relaciones entre naciones y no tomar el tema como una pelea personal.

Este Jueves Santo, el presidente Petro se pronunció por primera vez sobre el tema, tras agradecer el respaldo que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le dio por medio de las redes sociales.

“Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, expresó López Obrador.

Precisamente en respuesta a estas palabras, Petro expresó su agradecimiento al presidente mexicano y de paso señaló que desde Argentina se estaría buscando dividir a los gobiernos latinoamericanos.

“Creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado; su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad, de América Latina y el Caribe”, expresó Petro en su publicación.

