Trump se declara no culpable de cuatro cargos por resultados en elecciones 2020

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha declarado no culpable de cuatro cargos ante un tribunal de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por el fiscal Jack Smith sobre su intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020.



En concreto, Trump se ha declarado no culpable por conspirar para obstruir un procedimiento oficial e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas y atentar contra el derecho a voto, ha recogido la cadena CNN.



El primer cargo conlleva una pena máxima de cinco años, mientras que los dos cargos de conspiración e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas implican, cada uno, un monto máximo de 20 años. Finalmente, por atentar contra el derecho a voto, Trump podría recibir una sentencia máxima de 10 años.

Antes de declararse no culpable, la magistrada Moxila Upadhyaya ha leído los derechos de Trump como ciudadano estadounidense. "Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Eso significa que no está obligado a dar ninguna declaración a la policía mientras haya cargos pendientes en su contra", ha recordado.



Trump ha estado representado durante el proceso por su abogado, Todd Blanche, quien ya le asistió en el caso de los documentos clasificados, por el que se declaró no culpable a mediados de junio, según ha informado la cadena NBC News.



Tanto el fiscal Jack Smith, quien lidera la investigación contra Trump, como Todd y otro de los abogados de Trump, John Lauro, han estado presentes en la sala. Asimismo, al menos tres agentes que formaron parte de la seguridad durante aquel 6 de enero estaban sentados en el juzgado.



Tras el procedimiento, el expresidente ha jurado cumplir con las condiciones de liberación, entre las que se encuentran no hablar sobre el caso con testigos salvo que sea en presencia de un abogado. Los fiscales de la oficina de Smith no han solicitado la prisión preventiva.



La magistrada Upadhyaya ha fijado la próxima audiencia para el próximo 28 de agosto a las 10.00 horas (hora local) y ha remitido el caso a la jueza de distrito Tanya Chutkan, designada por el expresidente Barack Obama.

Trump, nuevamente arrestado

Previamente, el magnate ha viajado hasta el juzgado Barrett Prettyman en su vehículo desde el aeropuerto de Washington acompañado de varios de sus asesores de campaña electoral: Susie Wiles, Chris LaCivita, Jason Miller y Steven Cheung. En la comitiva también estaba presente la abogada Alina Habba.



Al entrar en el juzgado, Trump ha sido arrestado y, como en las ocasiones anteriores, se le han tomado las huellas dactilares. Fuera del edificio, tanto simpatizantes como rivales de Trump se han concentrado con pancartas ante la mirada atenta de un fuerte dispositivo policial que ha seguido minuto a minuto los acontecimientos tanto dentro como fuera del juzgado.



"El presidente Trump está bajo asedio de una manera que nunca antes habíamos visto", ha sentenciado Habba poco después de que el expresidente entrara en la sala del tribunal para escuchar la lectura de los cuatro cargos que se le imputan.

Tras todo el proceso, el expresidente regresará a su resort de lujo en Bedminster, Nueva Jersey. Se espera que realice declaraciones desde el aeropuerto Ronald Reagan antes de marcharse, según ha recogido la cadena CNN.



Los fiscales defienden que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones, lo que finalmente derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero.



El expresidente ya fue imputado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y también se enfrenta a 39 cargos por el caso de los documentos clasificados encontrados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

