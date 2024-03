Incendio en Navarro Wolf: llamas consumieron dos viviendas

Erminda Ramírez de Mora no sale del asombro al ver que un incendio acabó con el que se ha sido su hogar por 14 años. Nadie se explica cómo se originó la conflagración, que tuvo lugar ayer a las 9:40 de la mañana, y que consumió dos viviendas en Navarro Wolf, parte alta.

La emergencia se registró en la carrera 15A, en los lotes 21 y 24, de ese barrio de Villa del Rosario. Hasta allí, llegaron los organismos de emergencia para contener la voraz llamarada, la cual, estaba tratando de ser controlada por varios vecinos, quienes con baldados de agua, impidieron que el fuego se extendiera por el resto de las casas.

“Nosotros entramos con un sobrino a la casa de mi mamá, pero la candela ya venía por la sala, no pudimos hacer nada. El calor que se sentía era impresionante, todo estaba lleno de humo y nos tocó salir, hasta que llegaron los bomberos” señaló la hija de una de las víctimas.

Lea: Qué provocó el accidente que dejó 21 mineros heridos en zona rural de Cúcuta

No hubo tiempo

Erminda, de 75 años, contó a La Opinión que había salido de su casa a recolectar comida para los animales, como lo hace todos los días. Con lágrimas en sus ojos, la mujer dijo que a lo lejos veía las llamas y el humo, sin sospechar la tragedia que ya tenía sobre sus hombros.

“Yo me preguntaba cuál sería el ranchito que se quemó, pero no me imaginaba que se trataba de mi casita”, añadió la mujer.

Y es que las llamas se propagaron rápidamente acabando con todo lo que encontraban, incluidos los animales. Desde el perro ‘Chocolate’, hasta las gallinas, fueron encontrados calcinados. El único que se salvó fue un conejo, que fue rescatado por la comunidad.

Le puede interesar: La cita era con la muerte en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta

Volver a comenzar

La emergencia ocasionó considerables daños materiales, las cerca de 10 personas afectadas, que lo perdieron completamente todo, comentaron que están dispuestas a comenzar nuevamente. Saben que será un proceso difícil, que tal vez, les tomará mucho tiempo, pero no pierden la esperanza de que sus viviendas vuelvan a reconstruirse.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion