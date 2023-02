¿En qué cambia el trámite de la reforma a la salud si es como una ley estatutaria?

Sin haber comenzado su estudio en el Congreso de la República, el proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno de Gustavo Petro, el lunes de esta semana, enfrenta un dilema adicional y es el trámite que deberá surtir, por tratarse de una iniciativa en la que de por medio está el derecho a la salud.

Y es que si bien la ministra Carolina Corcho presentó el proyecto como una ley ordinaria, un grupo de congresistas, entre quienes figura el nortesantandereano Alejandro Carlos Chacón, encendió el martes las alarmas sobre el futuro de la propuesta, porque eventualmente podría quedar inmersa en un vicio de procedimiento que termine dejándola sin piso.

“Para mejorar siempre se deben hacer reformas, debe haber cambios, es necesario revisar qué se necesita para que los colombianos tengan mejor salud. Ojo, el trámite de un derecho es por ley estatutaria, en eso se equivocaron y deben enmendar”, fue uno de los primeros mensajes que lanzó Chacón desde sus redes sociales.

A Chacón le siguieron varios congresistas más que se mostraron de acuerdo con que la reforma que propone el Gobierno Nacional reúne las condiciones de una ley estatutaria, es decir, que regula derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección, y en ese sentido, no solo no puede tramitarse en sesiones extraordinarias, que son las que actualmente están en curso, sino que deberá empezar su recorrido en la Comisión Primera de Cámara y no en la Séptima.

En vista de que cada vez más legisladores coincidieron en que hay un error en el procedimiento, el grupo decidió enviarles un oficio al presidente del Senado, Roy Barreras, y al presidente de la Cámara, David Racero, exponiendo la duda que existe y pidiendo su corrección, para evitar “futuros vicios de constitucionalidad”.

“Reconocemos que el proyecto de gobierno sobre el sistema de salud contiene serios avances. Sin embargo, consideramos que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política, las disposiciones contenidas en el proyecto de ley regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”, dice el documento firmado, entre otros, por los senadores Humberto de la Calle, Paloma Valencia, Carlos Fernando Motoa, David Luna, Jonathan Pulido, al igual que varios representantes.