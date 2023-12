Aprobado presupuesto para la vigencia 2024 en Ocaña

El alcalde electo, Emiro Cañizares Plata dispondrá de un presupuesto de 174 mil millones de pesos para ejecutar las iniciativas planteadas en la plataforma de gobierno encaminadas a la atención en las distintas comunidades durante el año 2024.

Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

El concejal ponente, Jaime Mogollón señaló que, salvo algunas modificaciones en el articulado, el proyecto de acuerdo pasó el debate definitivo en plenaria.



“Algunos ajustes de forma, mas no de fondo, como otorgar facultades al alcalde entrante para suscribir convenios únicamente por 3 meses y no 6 como lo contemplaba la propuesta inicial. Además, organizar mejor el articulado para evitar inconsistencias a la hora de interpretarlo”, dijo.



La comisión colegiada planteó la ponencia positiva al proyecto con algunas objeciones que fueron corregidas y sometidas al debate final, logrando 14 votos a favor, mientras que uno de los concejales no pudo asistir por quebrantos de salud.



“El acuerdo municipal del presupuesto fue presentado por el actual gobierno y le compete la ejecución a la administración entrante. Se elabora con cifras y proyecciones de acuerdo a la dinámica de los ingresos y gastos del ente territorial”, dijo el alcalde, Samir Fernando Casadiego Sanjuán.



El secretario de Hacienda, Miguel Quintero Alvernia manifestó que el presupuesto está aterrizado a la realidad de acuerdo con las variables económicas y proyecciones financieras para el próximo año.

139 mil millones de pesos serán para el régimen subsidiado y 19 mil millones de pesos para inversiones, una cifra que resulta escasa para la gran cantidad de necesidades que tiene el municipio, indicaron los concejales.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, se busca maximizar el impacto en áreas esenciales como salud, educación e infraestructura.

En el Concejo también avanza una iniciativa para otorgar incentivos tributarios de predial unificado y de industria y comercio con el fin de aumentar los recaudos.

Lea además: Un regalo de cumpleaños, sin ejecutar en Ocaña

Se maneja un ponderado de acuerdo al comportamiento de los ingresos corrientes de la Participación General de la Nación, recursos propios de recaudos, pago del servicio a la deuda y los pasivos contingentes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion