Coordinador de Gestión de Riesgo, arrastrado por creciente en Ocaña

Se salvaron de milagro

Los moradores del sector manifestaron que se salvaron de milagro, ya que las crecientes de ese río han causado estragos entre los ribereños.



Aparte de dañar la estructura del canal, ha inundado algunas viviendas y personas han sido arrastradas por la corriente.



Recuerdan el caso de Sabbag Manzano quien se tiró a rescatar a la mascota y las aguas se lo llevaron. A pesar de la intensa búsqueda, los familiares aún no encuentran el cadáver para darle cristiana sepultura.



“La gente se confía, hace varios años un vendedor de confites estacionó el Renault 6 para escampar en la tienda de la esquina, bajó el aguacero y se cargó el vehículo. Entre todos logramos sacar el automotor atascado debajo del puente”, señaló Manuel Julián Arévalo.



“Tuvieron que tomar agua porque los vi pálidos en la maniobra de reanimación para que no se ahogaran”, reiteró el comerciante.



“Esta vez, gracias a Dios no ocurrió una tragedia con los socorristas, todos corrimos hacia el cauce y logramos sacarlos, también al perro”, indicó Fabián Villamizar un conductor informal que transitaba por la paralela.

De todas maneras, los integrantes de la oficina de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres deben tomar todas las precauciones durante la inspección a las zonas afectadas.

