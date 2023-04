Niños de Otaré, sin transporte escolar

Desde el pasado lunes de pascuas 170 niños campesinos del colegio Edmundo Velásquez del corregimiento de Otaré, comprensión rural del municipio de Ocaña, se encuentran sin servicio del transporte escolar.

Los padres de familia no cuentan con los recursos para enviar a sus hijos al establecimiento educativo y, ante esto, el alcalde procedió a solicitar un compás de espera mientras solventa problemas de índole administrativo.



Los alumnos después de la Semana Santa empezaron a atrasarse en las actividades académicas ante la imposibilidad de trasladarse a las aulas de clase, indicó el maestro Julián Enrique Becerra Arévalo.



El convenio suscrito para los primeros días del presente año expiró y la administración municipal no avanzó a tiempo en los trámites para prorrogar el contrato y el servicio de transporte.



Los profesores aseguran que de esta necesidad se informó a finales del mes de marzo, pero no se hizo la diligencia administrativa. Se había acordado que después de los días santos se normalizaba, pero la realidad es otra y los niños de la zona rural no han vuelto a clases, reiteró Becerra.

“El alcalde prometió que después de Semana Santa teníamos transporte normal y a la fecha se han venido perjudicando los niños de las veredas”, agregó. Afirma que los campesinos se ven perjudicados y se atrasan con toda la temática, ya que los recursos son escasos en la zona rural para solventar esa necesidad.