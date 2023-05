La paranatación, un deporte para ‘verdaderos tiburones’

Niños y jóvenes autistas (cognitivos), con discapacidad física y otros por enfermedad congénita se le midieron a la paranatación y hoy se mueven como verdaderos ‘peces en el agua’. Catorce deportistas, entre los 13 y 20 años, ya están clasificados a los VI Juegos Paranacionales del Eje Cafetero 2023 que se disputarán del 2 al 10 de diciembre.

Este deporte paralímpico o adaptado, como se le conoce, tiene como misión brindar una mejor calidad de vida a aquellas personas con diferentes tipos de discapacidades como física, cognitiva, auditiva y visual.

En el departamento se destaca el Club Tritones del Norte, que viene trabajando desde hace 15 años de la mano del entrenador Jairo Bautista Barrios y cuenta con el apoyo de Indenorte. Él es uno de los instructores más experimentados, junto con Julián Penilla y Samuel García con que cuenta la natación rojinegra.

Desde el 2008, Bautista quiso darle un giro a este deporte, dejando de lado la natación convencional y junto con el área técnica de Indenorte, en cabeza de María Olanda Castellanos se dieron a la tarea de crear un proyecto de fomentar la paranatación.

Hace dos semanas el Club Tritones participó con sus nadadores en el IV Campeonato Internacional Interclubes Aquaman, donde estos jovencitos mostraron toda su destreza en el agua.

El recorrido

Con más de 40 años de experiencia, esta área deportiva, Jairo Bautista cuenta que todo comenzó cuando la jefa del área técnica le dijo que si era capaz de comenzar a trabajar con personas con discapacidad.

“Le dije que no tenía conocimiento, pero me empecé a preparar en el tema aunque ya había iniciado con Orlando Pérez Villamizar (con Síndrome de Down), con quien comenzamos a ir a las Olimpiadas Fides y después entró al programa de paranatación”, reseñó el instructor cucuteño.

Con Pérez en los Paranacionales de 2008 tuvo la primera experiencia, pero cuatro años después en los IV Juegos Paranacionales 2012, con sede en Cúcuta, Orlando se colgó la medalla de plata en los 200 metros estilo libre que ganó Norte y en 2015 en Ibagué obtuvo una medalla de bronce en los 50 metros mariposa.

En 2019, en Cartagena, con Cristian Molina, cuadripléjico, también logró una medalla de bronce. Hoy día cuenta con siete deportistas, hombres y una mujer, con cupo a Juegos Paranacionales del Eje Cafetero.