Los bicicrosistas de Norte brillaron en la altura de Bogotá con cuatro medallas

El bicicrós de Norte de Santander volvió a estar presente en la quinta y sexta Válida Nacional de BMX que se disputó el fin de semana en Bogotá, al que asistieron un total de 1.064 corredores en todas las categorías de todo el país.

En el certamen, Norte participó con 39 ciclistas el que nuevamente los bicicrosistas de las categorías menores, donde los rojinegros fueron grandes animadores, consiguiendo subir al podio en cuatro ocasiones en los dos días de competencias.

El sábado, la promisoria ciclista Jhorlianny Camila de La Hoz del club Nitro Biker en la categoría de 10 años, en la que compitieron 27 deportistas se quedó con el primer lugar, ratificando la buena temporada que ha venido haciendo.

En el segundo puesto fue para la bicicrosista bogotana, Julieta Gómez y el tercer lugar para Ana Sofía Pardo.

El domingo, Camila nuevamente en una gran presentación impuso su jerarquía para quedarse con el primer lugar, y la lucha por ese primer puesto fue de nuevo contra la bogotana Julieta Gómez a la que supo controlar en cada una de las curvas de la pista, en el tercer lugar se ubicó la santandereana Gabriela Campo, mientras que Ana Sofía Pardo quien había sido segunda en la prueba del sábado, esta vez fue quinta.

Líder de su categoría

Disputadas seis válidas, de las 16 programadas por Fedeciclismo, las cuales se han celebrado en Ubaté, Ibagué y Bogotá, Camila es líder absoluta en su categoría y esta semana permanecerá en la capital de la República donde participará en las Copas Panamericana y Latinoamericana en las que también quiere ser campeona.

Uno de los puntos más sobresalientes que ha tenido la bicicrosista rojinegra es su forma y destreza para desenvolverse en la pista, con una facilidad y naturalidad impresionante, contó Erika Mora, mamá de la corredora al manifestar que los jueces y los demás entrenadores de otras partes del país la han felicitado.

“Ella tiene muy buena técnica, los saltos los está ejecutando muy bien y eso les ha llamado la atención”.

Sin duda alguna Camila se proyecta a ser una gran bicicrosista que con apenas nueve años, compite en la categoría de 10 años y se ha mostrado feliz por el buen año que ha tenido.

De pocas palabras, pero ágil pedaleando en la pista, Camila De la Hoz señaló en su balance sobre las competencias dijo que “voy bien hemos logrado ganar y sumar puntos en el ranquin, me he sentido muy bien. Las rivales son muy buenas, fuertes y aunque se me ha dificultado tenerlas a raya para poderles ganar”.

De la Hoz anotó que para mantener ese liderazgo ha sido importante “saber salir bien del partidor poniendo mucha potencia para así ganar posiciones en la pista y mantener un ritmo parejo y no perder la concentración”.

Sobre la primera carrera del sábado recordó, “la clave es salir bien desde el inicio y primer salto hacerlo seguro y en las curvas no recostarse mucho en la pista para no caerme y sobretodo estar concentrada y sin nervios”, subrayó la bicicrosista.

La deportista sostuvo que ahora centrará su mirada en las dos copas internacionales del fin de semana, pero su gran objetivo es ir a competir en el Mundial de BMX que se cumplirá en Roc Hill, EE.UU., del 12 al 18 de mayo, pero está preocupada porque aún no cuenta con los recursos y la expedición de la visa por lo que solicita la ayuda de los entes deportivos del departamento, el municipio y el apoyo de la empresa para viajar al campeonato del mundo.

En cuanto a otros resultados, Danilo Rodríguez en la categoría de 12 años principiantes fue tercero, siendo por el antioqueño Samuel Rodríguez quien ocupó el primer lugar y segundo se ubicó Daniel Acosta de Santander.

De igual manera, Juan Felipe Carreño en la categoría principiantes de 6 años y menos también consiguió hacerse con el tercer puesto, donde el tolimense Maximiliano Reyes se quedó con el trofeo de campeón y el santandereano Anthony Castellanos con el segundo lugar.

