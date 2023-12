Tradicional Carrera de la Hayaca llegó a su edición 23 en Cúcuta

Esta es la vigésima segunda vez que se desarrolla en diciembre, recordando que la edición de 2020, a causa de la pandemia de la COVID-19, se realizó a mediados de enero de 2021.

“Es una motivación hacer esta carrera. No me canso, año tras año se reconoce más y se mantiene en la agenda de diciembre de los corredores de Norte de Santander. Tuvimos gente de Cúcuta, El Zulia, Chinácota, Herrán. Nos llena mucho”, reconoció Santos, quien en el 2000 inauguró la competencia.

Reconocimiento a Rubio

Previo al comienzo, la organización dio una placa de reconocimiento a la atleta arboledana Yajaira Rubio quien logró romper una sequía de 19 años del atletismo nortesantandereano en Juegos Nacionales.

La deportista de alto rendimiento se quedó con la medalla de plata en la prueba de los 3.000 metros obstáculos en el Eje Cafetero con un tiempo de 10 minutos y 38 segundos.

“El valor que me tiene la gente que ama correr en Norte de Santander me da mucha motivación. Me llena de emoción ser referente para las personas que practican el deporte en la región. Agradezco a todos los organizadores, patrocinadores y al profe Carlos Santos por apoyar esta clase de eventos”, dijo Rubio, quien en el 2012 fue medallista nacional en ciclismo.

Asimismo, durante la temporada 2023 logró alzarse con nueve medallas en diferentes campeonatos Interligas e Interclubes y ser parte de la Selección Colombia que participó en el Campeonato Suramericano de atletismo en Brasil.

La atleta, en la más reciente semana, recibió el reconocimiento deportivo para su club Team Yajaira Rubio que iniciará trabajos en enero de 2024.

