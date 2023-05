Álvaro Uribe: Una semana determinante para su tranquilidad

Para este próximo 23 y 24 de mayo, el juez 41 penal con funciones de conocimiento decidirá si acoge o no la solicitud de preclusión a favor del expresidente y máximo líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en la investigación que se adelanta por la presunta manipulación de testigos.

Durante las diligencias pasadas, el exmandatario ha reiterado su inocencia en el proceso y que, aunque su celular recibió más de 20 mil interceptaciones en 30 días, nunca le encontraron nada y no existe una sola prueba de las presuntas irregularidades con testigos.

"En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de algunos de los testigos, no hay una sola prueba. No hay nada de donde se pueda inferir que yo ofrecí beneficios”, expresó Uribe.

El exmandatario manifestó enfáticamente que nunca le ha pedido a ninguna persona ni a ningún paramilitar, ni mucho menos ordenó a su abogado Diego Cadena, que sobornara testigos para que cambiaran sus versiones en la Corte Suprema de Justicia a cambio de ofrecimientos.

En la otra orilla, los abogados de las víctimas aseguran que la Fiscalía no investigó a profundidad ni tuvo en cuenta las evidencias recopiladas por la Corte Suprema de Justicia.

Esto mismo lo apoyo el exfiscal Montealegre quien aseguró que “el ejercicio del fiscal no alcanzó el grado de corroboración de certeza que exigen los estándares probatorios. Por ende, no puede prosperar la preclusión… La actuación probatoria realizada con posterioridad a la negativa de la preclusión debe ser excluida y declarada inválida”.

Es de resaltar que esta es la segunda solicitud de preclusión que se resolverá en el proceso que se lleva contra el expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal.

